Novo iz Citroëna pod 30 tisočaki: klasična limuzina, ki to ni #foto

Citroën je med obstoječa modela C4 in C5 X vrnil še limuzinski model C4 X, ki je zanimiv kompromis med obema. V ponudbi bodo tako bencinski kot dizelski motorji, prav tako pa tudi električna različica.

Foto: Gregor Pavšič Citroën je premišljeno dopolnil ponudbo svojih modelov in na trg poslal avtomobil, ki za nekoliko nižjo ceno ponuja veliko tistega iz zelo dobro sprejetega modela C5 X. Ta je združil oblikovalske linije karavana in limuzine, novi C4 X pa je v osnovi limuzina s poudarjeno "terensko" robustnostjo.

To je nekakšen blagi cestni križanec. Je nižji kot klasični športni terenci ali križanci, kljub temu pa z dodatki daje vtis robustnosti in ima tudi 15,6 centimetra oddaljenosti od tal.

Dimenzijsko na sredini med C4 in C5 X

Dolg je 4,6 metra, kar ga postavlja v sredino med 4,8 metra dolgega C5 X in 4,36 metra dolgega kombilimuzinskega C4. Z daljšim zadnjim previsom ima C4 X kar velik prtljažnik, ki ima 130 litrov več prostornine kot pri C4. Notranjost potniške kabine je prepoznavna že iz obeh sestrskih modelov. Med poudarjenimi elementi so tudi slovenski meniji in brezžično delovanje vmesnikov Car Play oziroma Android Auto.

Prav gotovo bo avtomobil po meri ljubiteljev Citroënove znamke in njihove avtomobilske filozofije.

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Za pogon bosta skrbela najprej dva bencinska motorja, in sicer zmogljivosti 100 in 130 "konjev". Osnovni bo na voljo z ročnim, močnejši pa z osemstopenjskim samodejnim menjalnikom. Del motorne izbire je tudi dizelski 130-"konjski" motor. Osnovna cena za bencinsko različico bo 23 tisoč evrov, z močnejšim motorjem in opremo Shine pa 28 tisočakov. Ta kombinacija naj bi bila v Sloveniji tudi najbolj priljubljena.

Enako opremljen električni e-C4 X bo stal 40 tisočakov, torej približno 12 tisoč evrov več od bencinske različice. Poganja ga 100-kilovatni elektromotor. Zmogljivost baterije je 50 kilovatnih ur. Moč polnjenja DC bo do 100 kilovatov, bo pa avtomobil serijsko opremljen s toplotno črpalko. Električna različica je kajpak predelava tiste s termičnimi motorji.

Glavna tekmeca toyota corolla in renault megane conquest

Citroën namerava letos prodati 170 klasičnih in 45 električnih modelov C4 X. Med glavnimi tekmeci sta po besedah trgovcev predvsem limuzinska toyota corolla in renault megane conquest. Toyota je lani prodala 492 coroll, Renault pa 398 omenjenih meganov. Vsaj upoštevajoč električno različico, bo lahko tekmec tudi tesla model 3, ki je približno štiri tisočake dražja od domnevno najbolj priljubljene različice C4 X.

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič