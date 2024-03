Novo čudežno stikalo? Kaj bodo rekli uradniki? #foto

Po električnem scenicu bodo tako stikalo dobili tudi drugi renaulti. Foto: Gregor Pavšič Letos julija bodo morali imeti vsi novi osebni avtomobili vgrajene dodatne varnostne sisteme in z njimi povezana zvočna opozorila. Med te novosti spadata tako sistem za prepoznavo prometnih znakov in omejitve hitrosti kot tudi sistem za samodejno ohranjanje avtomobila znotraj prometnega pasu.

Kot smo nedavno že pisali ob testu prenovljene tesle model 3, se proizvajalci na te novosti odzivajo različno. Predvsem avtomobili azijskega porekla imajo zapleteno pot do utišanja opozoril. Ta so sicer v skladu s prometno varnostjo in bistvom novih sistemov, toda predvsem pri opozorilih sistema lane assist je piskanja v avtomobilu veliko.

"Edini pogoj zakonodajalca je vnovična aktivacija ob zagonu motorja ..."

Tesla je za razliko od večine proizvajalcev pripravila hiter gumb na osrednjem zaslonu, ki taka opozorila utiša. Podobno je zdaj naredil tudi Renault, le da gre pri njih za konkreten fizično stikalu na levi strani volana. Ta utiša opozorila, ki se nato sicer ob vnovičnem zagonu avtomobila spet oglasijo. Renault je na to funkcijo hitrega gumba posebej pokazal ob mednarodni predstavitvi novega električnega scenica, ki smo se je udeležili v Malagi. Predstavniki Renaulta so povedali, da bodo tako stikalo vgradili tudi v ostale modele.

"Podrobnejših zahtev glede zapletenosti utišanja opozoril ne poznamo. Edina zahteva zakonodajalcev je ta, da se opozorila vedno ob vstopu v avtomobil oziroma zagonu motorja spet aktivirajo," nam je razložil Christophe Delval, eden izmed tehničnih inženirjev novega scenia.