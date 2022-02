Novi VW Taigo 2022 zdaj v posebni akciji!

Oglasno sporočilo

Volkswagnova čustva dobivajo novo dimenzijo – popolnoma novi športni terenec VW Taigo je nov trendovski Coupe model za izrazit življenjski slog. Na voljo so trije paketi Life, Style, R-Line, motorja sta dva, in sicer 1.0 TSI in 1.5 TSI, moči od 95 KM do 150 KM.

O vseh novostih, ki jih prinaša novi VW TAIGO 2022, smo se pogovarjali s prodajnim svetovalcem pri Porsche Inter Auto, gospodom Aljošem Lebom.

Gospod Aljoša Leb nam je zaupal največje novosti nove generacije modela Volkswagen Taigo!

Volkswagnova čustva z novim Taigom dobivajo novo dimenzijo. Ponudba avtomobilov mora biti skladna z željami in pričakovanji. Avtomobil namreč še vedno predstavlja tudi svojevrstno zrcalo posameznega kupca, in pri Volkswagnu znajo odlično kombinirati vsakdanjo uporabnost in zvrhano mero čustev. Svojevrsten slog in dejstvo, da je malce drugačen, v segmentu vozil, v katerem nastopa Taigo, ni tako samoumeven. Nasprotno, vse preveč je poudarka na goli uporabnosti in racionalnosti. Tako bo zdaj novi Taigo zaigral na drugačne strune. Križanec s kupejevskim slogom namreč trka na dušo vseh, ki želijo varen, udoben, prostoren in na splošno vseeno malce "drugačen" avtomobil.

Kaj točno pa prepriča kupce? kupejevski, dinamičen in z veliko lastnega značaja

vsakodnevno uporaben in z velikim prtljažnikom

opremljen s 16''-18'' platišči

bencinska motorja 1.0 TSI in 1.5 TSI

zmogljiva moč od 95 KM do 150 KM

bogati paketi opreme Life, Style, R-Line

matrični žarometi LED IQ.LIGHT

prtljažnik do 438 litrov

asistenca Travel Assist IQ.DRIVE, Digital Cockpit Pro

Nam lahko zaupate, v čem se pravzaprav novi Taigo razlikuje od drugih športnih terencev?

Zasnova vozila je seveda jasna, kot prvi Volkswagnov SUV kupe je zasnovan na platformi MQB in je tretji model, ki je nastal na tej osnovi, poleg Volkswagen Pola in T-Crossa. Nekoliko višje sedenje še izboljšata udobje in preglednost, voznika pa prepriča digitaliziranost njegovega delovnega prostora tretje generacije. In še več, sistem IQ.DRIVE Travel Assist podpira, seveda na željo voznika, zaviranje, usmerjanje vozila in pospeševanje. Ta 4,27 metra dolg avtomobil z veliko mero dinamičnih in individualnih podrobnosti nudi 438 litrov prtljažnega prostora, pri tem pa se potniki ne morejo pritoževati nad prostornostjo na zadnji klopi in se spraševati, ali je dovolj prostora nad glavami, kljub zanimivi obliki s padajočo strešno linijo.

Športnost, dinamičen življenjski slog, mestna uporaba ali malce več robustnosti, vse te talente so Volkswagnovi inženirji strnili v Taiga. To se pozna tudi v notranjosti vozila, ki je opremljeno z večfunkcijskim volanom. Zaslon in elementi upravljanja pa so povsem "zliti" s celotno zasnovo armaturne plošče, kjer prevladujejo stikala na dotik in drsniki. Taigo ima torej to, kar je bilo do zdaj nekako namenjeno le prestižnejši Volkswagnovi paleti modelov, od Passata do Tiguana ali Arteona.

Za kateri paket se bo po vašem mnenju odločilo največ kupcev, Life, Style ali R-line? Kaj vsebuje že osnovni paket Life?

Pri Taigu so na voljo trije bogato opremljeni paketi opreme, že osnovni Life je več kot solidno opremljen in več kot dovolj za vse kupce, na voljo sta še paketa opreme Style in R-Line. Že osnovni Life je bogato založen z varnostnimi dodatki in udobjem in tudi z vzvratno kamero, torej je že ta paket več kot odlična izbira. Paket Style je pretežno optična nadgradnja paketa opreme Life z nekaj več kromastih dodatkov in ambientalno osvetlitvijo ter LED matričnimi žarometi. Najbolj športni paket R-Line pa je še bolj dinamično opremljen, saj ima med drugim dodane stopalke iz legiranega jekla, komfortna športna sprednja sedeža in še več majhnih, a vseeno opaznih detajlov, ki naredijo celoten avtomobil še bolj dinamično zapeljiv in predvsem bolj izrazito športen.

Kateri motorji bodo po vašem mnenju najbolj priljubljeni?

Zlata sredina, za katero se bo po vsej verjetnosti odločilo največ kupcev, je kombinacija 1.0 TSI bencinskega motorja z močjo 81 kilovatov oziroma 110 konjskimi močmi in DSG menjalnikom v sklopu opreme Life. Opažamo vse več zanimanja po samodejnem DSG menjalniku. Sicer pa so na voljo trije bencinski motorji, dva trivaljnika in en štirivaljnik. Trivaljnika imata vsak en liter delovne prostornine in sta na voljo z močjo 70 kW oz. 95 KM ali 81 kW oz. 110 KM, izredno zmogljiv 1,5-litrski štirivaljnik pa zmore 110 kW oz. 150 KM. Vsi so dovolj zmogljivi tudi za malce bolj dinamično vožnjo, kar podkrepijo tudi ročni menjalnik s petimi ali šestimi prestavami ali sedemstopenjski samodejni DSG.

trije bencinski motorji z močjo od 70 do 110 kW (95 do 150 KM)

ročni ali samodejni menjalnik DSG

Katere pa so največje novosti v notranjosti?

Vsekakor novi Taigo v notranjosti predstavlja najnovejše sodobne tehnologije. Na cesti je še kako pomembno, da imamo ves čas pregled nad najpomembnejšimi informacijami. Serijski digitalni kombinirani instrument na visokoločljivostnem, 20,32 centimetra velikem barvnem zaslonu prikazuje klasične vsebine, kot sta merilnik hitrosti in števec prevoženih kilometrov. Pri izpopolnjeni različici Digital Cockpit Pro lahko to prikaže na 26,04 centimetra velikem zaslonu, ki ga prilagajate individualnim željam. Tako lahko na primer aktivirate optični prikaz vgrajenih asistenčnih sistemov ali izberete kombinacijo navigacijskega zemljevida in multimedijskih podatkov – vse to s privlačnimi grafikami in animacijami.

najsodobnejši digitalni merilniki Digital Cockpit Pro

nov multimedijski sistem

brezžično polnjenje pametnih naprav

komfortna in funkcijska oprema

digitalni radijski sprejemnik DAB+

