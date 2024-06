NOVI VW GOLF 2024 - TOP jubilejna ponudba že od 22.730 € pri Porsche Inter Auto!

Foto: Porsche Inter Auto

Nova različica legende. Novi Golf ob začetku prodaje v ekskluzivni ponudbi!

Izjemno priljubljen model v Sloveniji, to je seveda Volkswagen Golf, letos praznuje izjemno 50. obletnico in se ob tem predstavlja z novo podobo, z vizualnimi in funkcionalnimi posodobitvami ter s povečano zmogljivostjo za še večji užitek v vožnji. Z izbiro motorjev, opreme, karoserij in posebnim jubilejnim modelom lahko na novo občutite doživetje Golfa prav po svojih predstavah.

Izkoristite TOP ugodnosti – vrhunska jubilejna ponudba:

VW BON – 1.500 € za fin. in zav.* ALI

– akcijsko financiranje s fiksno obrestno mero 3,99 %*

vsi kupci prejmejo tudi BON za zimske pnevmatike do 400 €*

Akcijska vozila so del omejene ponudbe – akcija velja za omejeno število vozil do razprodaje pri Porsche Ljubljana, Porsche Maribor in Porsche Koper (dobavni rok za novo naročilo znaša približno štiri mesece).

ŽE NA VOLJO ZA NAROČILA: Novi VW Golf Variant (karavan) 2024 in VW Golf R-Line.

Novi VW Golf 2024 – TOP jubilejna ponudba za 50 let! PREVERITE AKCIJSKO PONUDBO: Novi VW Golf 2024 akcija

PONUDBA VOZIL: VW Golf

Foto: Porsche Inter Auto

Novi VW Golf 1.5 TSI (115 KM) – vstopna izbira 24.229 €: MPC redna cena

–1.500 €*: VW BON za financiranje in zavarovanje*

22.729 €*: akcijska cena z VW BON Novi VW Golf 1.5 TSI 4All (115 KM) - vrhunska oprema po ugodnejši ceni 25.591 €: MPC redna cena

–1.500 €*: VW BON za financiranje in zavarovanje*

24.091 €*: akcijska cena z VW BON Novi VW Golf 2.0 TDI 50 let (115 KM) – ekskluzivni jubilejni paket opreme 29.418 €: MPC redna cena

–1.500 €*: VW BON za financiranje in zavarovanje*

27.918 €*: akcijska cena z VW BON

Foto: Porsche Inter Auto

Ekskluzivna priložnost za nakup! Paket opreme Golf 50 let

Ob jubileju, ki ga letos praznuje izjemen model VW Golf, vam skupaj z znamko Volkswagen ponujajo pri Porsche Inter Auto ekskluzivni model VW Golf 50 let! Ekskluzivni model je nadgradnja izvedbe Style z nekaterimi dodanimi elementi, ki jasno nakazujejo 50. rojstni dan naše ikone. Doplačilo za celoten paket v akcijski ponudbi znaša le 500 €! Prihranek pri paketu 50 let znaša 1.394 €.* Količina vozil je omejena – ponudba velja do 30. 9. 2024 oziroma do razprodaje.

VW Golf 50 let 2024 – vključena oprema:

vse iz opreme Style

sistem za dostop brez ključa Keyless Access

zadnje ter stranski stekli dodatno zatemnjeni

3D-napis ''50'' na vstopnih letvah in volanu

18-'' platišča Leeds v črni barvi

3D-napis "50" na B-stebričku

pedala iz krtačenega jekla

črna stropna obloga

Prava ikona znamke – novi Golf 2024

Volkswagen Golf je zares prava ikona, saj je del ponudbe znamke vse od leta 1974. Predstavljenih je bilo zdaj že skupno osem generacij, prodanih pa je bilo več kot 35 milijonov primerkov, kar je res zavidljiva številka. Prav vsaka generacija je bila uspešna, a trenutna prenovljena osma generacija predstavlja največ napredka. Golf letos praznuje 50. rojstni dan – Volkswagen pa ob tej obletnici lansira izboljšano različico svoje prodajne uspešnice. Novi Golf navdušuje z multimedijskim sistemom naslednje generacije, bolj intuitivnim konceptom upravljanja, ostrejšim dizajnom sprednjega in zadnjega dela ter učinkovitimi pogonskimi sistemi. Sem spadajo priključni hibridni pogoni s povečanim povsem električnim dosegom na približno sto kilometrov po WLTP-standardu. Poleg tega osvetljeni Volkswagnov logotip prvič na Golfu krasi sprednji del.

Foto: Porsche Inter Auto

Novi Golf se predstavlja z izboljšanimi TSI- in TDI-motorji

Ponudba pogonskih sklopov ostaja podobna, a konkretno izpopolnjena z nižjo porabo. Še vedno bodo na voljo številni bencinski TSI- in dizelski TDI-motorji in kot priključni hibrid Golf GTE. Menjalnik DSG ostaja v popolnoma digitalni tehnologiji, na voljo bo tudi ročni menjalnik. Prenova je zajela tudi ponudbo motorjev – poslovil se je litrski trivaljni 1.0 TSI z 88 kW, namesto njega je zdaj tu 1.5 TSI s štirimi valji in 85 kW (115 KM). Motorju strežeta ali 6-stopenjski ročni menjalnik ali DSG7, ki pomeni tudi blagi hibrid. 1.5 TSI s 115 kW (150 KM) ostaja, 2.0 TSI GTI pa ima zdaj 195 kW (265 KM), streže mu DSG7. Ostajata tudi dva dizla, 2.0 TDI razvija ali 85 ali 110 kW.

Novi Volkswagen Golf notranjost: Digital Cockpit še bolj vrhunski

Notranjost pri celovito prenovljeni osmi generaciji ikone predstavlja največji napredek, saj je povsem nova in je v taki zasnovi pri znamki Volkswagen še nismo videli, podobna je tisti iz modela Passat in Tiguan. Prevladujejo digitalne inovacije. V notranjosti serije modelov je na novo razvit, intuitiven multimedijski sistem s prostostoječim zaslonom na dotik (diagonala zaslona do 12,9 ''). Ta ima na dnu ergonomsko optimizirane in osvetljene tipke na dotik za nadzor temperature in glasnosti. Novost sta tudi izboljšan večfunkcijski volan in novi glasovni asistent. Z uporabo naravnega jezika se lahko uporablja ne samo za nadzor funkcij, kot so klimatska naprava, telefon ali navigacijski sistem, temveč tudi za dostop do spletnih informacij z vseh mogočih področij – od vremenske napovedi do vprašanj splošnega znanja. Golf bo v prihodnosti imel najnovejšo generacijo multimedijsko razvedrilnega sistema. To integrira ChatGPT, ki temelji na umetni inteligenci.

Fotogalerija 1 / 3 / 3

Najnaprednejši tehnologije in asistenčni varnosti sistemi

V novem oziroma prenovljenem modelu VW Golf 8 je parkiranje preprosto zahvaljujoč novim asistenčnim sistemom. Manevriranje Golfa in Golfa Variant olajšajo novi asistenčni sistemi, kot je izboljšana funkcija Park Assist Plus. Ko se pelje mimo parkirnega mesta, lahko zazna, ali je prostor dovolj velik, in v skladu s tem začne postopek parkiranja. Prevzame krmiljenje ter pospeševanje in zaviranje. Vse, kar mora storiti voznik, je spremljati postopek parkiranja. Poleg tega bo za Golfa prvič na voljo Park Assist Pro. Vozilo je mogoče na daljavo zapeljati s parkirnega mesta, če je na primer parkirno mesto zelo ozko. Druga novost je sistem Area View – tukaj se z združitvijo štirih kamer ustvari 360-stopinjski vsestranski pogled, ustrezna slika pa se prenese na zaslon na dotik multimedijskega sistema. To olajša opazovanje robnikov in oznak parkirnih mest.

Foto: Porsche Inter Auto

Intervju z Aljošem Lebom, prodajnim svetovalcem novih vozil Volkswagen, v poslovalnici pri Porsche Inter Auto 1. Nam lahko zaupate, katere so največje novosti celovito prenovljenega modela VW Golf? Novi oziroma celovito prenovljeni Volkswagen Golf prinaša več pomembnih novosti in izboljšav. Prvič, ponudili smo izboljšane, bolj varčne motorje. Na voljo so novi bencinski motorji TSI, izpopolnjeni dizelski motorji TDI ter priključni hibrid. Ta kombinacija bencinskega motorja in električnega pogona bo omogočila optimalno porabo goriva in nižje emisije. Različica GTE bo omogočala do sto kilometrov električnega dosega po WLTP-standardu, kar je znatno več kot pri prejšnjih modelih. To bo uporabnikom omogočilo še večjo fleksibilnost in ekonomičnost pri vožnji. Med najpomembnejšimi tehnološkimi novostmi so matrični žarometi IQ.LIGHT LED. Ta napredna tehnologija zagotavlja boljšo osvetlitev ceste, prilagajanje svetlobnega snopa ter zmanjševanje bleščanja za nasproti vozeča vozila. Prav tako smo posodobili zadnje luči, ki zdaj vključujejo tridimenzionalno svetlobno grafiko LED, kar izboljša vidljivost in daje vozilu sodoben videz. 2. Katere pa so novosti v notranjosti? So tudi tako opazne? Vsekakor. Novi Golf je opremljen z večjim, do 12,9-palčnim multimedijskim zaslonom na dotik. Ta omogoča preprosto upravljanje multimedijskih funkcij, navigacije in drugih informacijskih sistemov, kar prispeva k boljši uporabniški izkušnji. Novost sta tudi izboljšan večfunkcijski volan in novi glasovni asistent. Z uporabo naravnega jezika se lahko uporablja ne samo za nadzor funkcij, kot so klimatska naprava, telefon ali navigacijski sistem, temveč tudi za dostop do spletnih informacij z vseh mogočih področij – od vremenske napovedi do vprašanj splošnega znanja. 3. Kateri paket opreme se trenutno najbolj izplača vzeti pri novem Golfu? Trenutno se prav zagotovo najbolj izplača izbrati paket opreme VW Golf 4All. Čeprav je paket VW Golf že osnovni vstopni model z veliko serijske opreme, paket 4All za čisto malo doplačila prinaša veliko bogatejšo in napredno moderno opremo. Ta paket vključuje številne napredne dodatke, kot so 17-'' aluminijasta platišča, alarmna naprava z nadzorom notranjosti, Keyless access, kamera za vzvratno vožnjo Rear View, paket luči in vidljivosti z Light Assist, dodatno zatemnjena stekla in še veliko več. Poleg tega so vključeni tudi različni asistenčni sistemi za varnost in udobje, kot so tempomat, sistem za ohranjanje voznega pasu in parkirni senzorji. Za tiste, ki si želijo najbolj ekskluzivno opremo, pa je na voljo paket VW Golf 50 let (omejena jubilejna izdaja), ki je nadgradnja paketa Style z jubilejnimi in zares imenitnimi ekskluzivnimi dodatki. Ta paket ponuja še bolj prestižne elemente in posebne oblikovne detajle, ki poudarjajo obletnico tega ikoničnega modela.

Fotogalerija 1 / 4 / 4

Preverite ponudbo znamke Volkswagen VW akcija 2024 – preverite posebno priložnost!

Vas zanimajo vozila Volkswagen? Z veseljem so vam na voljo.

Kontaktni center: 041 392 204

Volkswagen Porsche Maribor

Zdravko Gradišnik, tel.: 02 65 40 319

Aljoša Leb, tel.: 02 65 40 336

Mihael Mikolič, tel.: 02 65 40 337

Rok Vočanec, tel.: 02 65 40 314

Volkswagen Porsche Koper

Kristjan Fabčič, tel.: 05 61 16 566

Suzana Likar, tel.: 05 61 16 534Faruk Lević, tel.: 05 61 16 531

Volkswagen Porsche Ljubljana

Gregor Janc, tel.: 01 58 25 385

Kristjan Zavrl, tel.: 01 58 25 389

Danijel Kastelic, tel.: 01 58 25 378

Tomaž Anžin, tel.: 01 58 25 361

Pogoji akcije

Vozilo na fotografijah in specifikacije v članku niso vse nujno dobavljive oz. veljavne za slovenski trg. Oblika vozila in specifikacije se lahko do uradnega začetka prodaje vozila spremenijo. Porsche Inter Auto d.o.o. ne odgovarja za napake v članku. Slike so simbolne, popusti se razlikujejo glede na model vozila. Ponudba velja do 30. 9. 2024 oziroma do razprodaje zalog. *Leasingojemalec je opravičen do bona za financiranja v obliki znižanja maloprodajne cene vozila v vrednosti do višine bonusa z vključenim DDV v primeru sklenitve pogodbe o finančnem ali operativnem leasingu vozila z družbo Porsche Leasing SLO d.o.o in hkratno sklenitvijo VW zavarovanja vozila prek zavarovalnega zastopnika družbe Porsche Zavarovalno Zastopništvo d.o.o. Več na www.porscheleasing.si. *Vsi podatki in informacije, omenjeni v tem dokumentu, so začasni in se lahko spremenijo. Vsi tehnični podatki, kot so denimo doseg in poraba, temeljijo na oceni v skladu s ciklom WLTP in ne na uradni homologaciji; Volkswagen si pridržuje pravico, da spremeni cene, datume, barve in tehnične podatke, omenjene v tem dokumentu. Vpliv izbrane dodatne opreme na doseg in porabo v konfiguraciji ni podan. Priložene slike so le simbolične in zgolj informativne narave. Vse cene so informativne in preverite, ali vsebujejo morebitne popuste in ugodnosti. Emisije za model VW Golf CO2: 150−128 g/km. Kombinirana poraba goriva: 5,6−6,6 l/100 km. Emisijska stopnja: EURO 6. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov. Podrobne okoljske informacije o novih osebnih avtomobilih najdete na seznamu o varčni porabi goriva in emisijah CO₂ Prikazana vozila lahko v posameznih detajlih odstopajo od trenutne ponudbe za slovenski trg. Na sliki so prikazani nekateri elementi dodatne opreme, ki so na voljo za doplačilo. Za boljšo berljivost besedil smo v povezavi z osebami uporabili moško ali žensko slovnično obliko, ki pa se vedno nanaša nevtralno na oba spola. Zahvaljujemo se vam za razumevanje. Več na www.porscheleasing.si.

Naročnik oglasnega sporočila je PORSCHE INTER AUTO D.O.O.