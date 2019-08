Novi šef družine: RS6 z 441 kilovati in hudim videzom #foto

Audi ima dolgo zgodovino izdelave izjemno hitrih in zmogljivih karavanov. Tokrat je svetovni splet zopet završal, saj so prvič pokazali novi športni karavan RS6, ki ima 441 kilovatov in 800 njutnmetrov navora.

Večja moč prinaša prilagojeno podvozje za izboljšane vozne lastnosti. Foto: Audi

Brutalne zmogljivosti v karavanski obliki

Nabriti karavan je že na poti na avtosalon v Frankfurtu, kjer ga bo mogoče prvič videti v živo. Obiskovalci salona bodo lahko pokukali Foto: Audi pod pokrov in videli štirilitrski osemvaljnik s 441 kilovati in 800 njutnmetri navora. Navor se prek 8-stopenjskega samodejnega menjalnika prenaša na vsa štiri kolesa. Zato se do stotice dobesedno izstreli v 3,6 sekunde in doseže elektronsko omejeno hitrost 250 kilometrov na uro.

Da RS6 tudi na cesti sledi svojim športnim predhodnikom, poskrbi posebej dodelano zračno vzmetenje in športni diferencial, ki povečuje agilnost s pametnim razporejanjem navora med obe zadnji kolesi. Inženirji so nekaj časa namenili tudi prenovi krmilnega sistema in ga izboljšali ter povečali komunikativnost volanskega obroča. Najzahtevnejši kupci se bodo lahko odločili še za najdražjo opcijo posebnega dinamičnega vzmetenja.

Ker želi biti RS6 še vedno vsakodnevno uporaben, lahko voznik izbira med šestimi različnimi voznimi profili. Med njimi poleg običajnih (auto, comfort, dynamic in efficiency) izstopata dva dodatna RS1 in RS2. Vsakega izmed njiju lahko voznik nastavi po svojih željah in ju hitro aktivira s pritiskom na stikalo, ki je nameščeno na volanskem obroču.

Jezna zver z oglatim obrazom

RS6 oblikovno v določeni meri sledi običajnemu A6 in karavanskemu S6. Toda vseeno je razlik dovolj, da se zlahka vidi, kdo je gospodar v družini. Že črno obarvana maska hladilnika je dovolj agresivna za športnika takšnega kova. Oblikovalska ekipa je dodala še nekoliko bolj nabit pokrov motorja, ogromne zračnike in srebrni podaljšek odbijača.

Športni tretma se je nadaljeval tudi pri zadku. Agresivni pragovi, usmerjevalnik zraka in dvojna zaključka izpušne cevi lepo zaključijo dovršen športni videz. Za ogromnimi platišči se skrivajo še karbonsko-keramične zavore. V notranjosti je polno RS dodatkov, ki poudarijo njegov športni pedigre. Foto: Audi

Štirilitrski osemvaljnik z 441 kilovati in 800 njutnmetri navora ostaja glavna točka pogovora pri RS6. Foto: Audi