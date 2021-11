Novi razlogi za skrb? Tako slabega oktobra še ni bilo.

Prodajne številke in uspešnost posameznih avtomobilskih znamk na evropskem trgu sta trenutno v največji meri odvisni od uspešnosti spopadanja s pomanjkanjem polprevodnikov. Ta dobaviteljska kriza vse bolj vpliva tudi na razmere na celovitem evropskem trgu. V prvih desetih mesecih, predvsem po zaslugi veliko boljših razmer v prvem polletju, je prodaja še pozitivna, in sicer za 2,2 odstotka, kažejo podatki Evropskega združenja avtomobilskih proizvajalcev ACEA.

Toda do konca leta bo prodaja težko vzdržala v pozitivnih številkah. Oktobra so namreč v Evropi prodali oziroma registrirali 665 tisoč novih avtomobilov, kar je za dobrih 30 odstotkov slabše kot oktobra lani. Tako slabega meseca v prodajnih številkah od začetka merjenja prodajne statistike pri ACEA še niso zabeležili.

Nemci na letni ravni že negativni

Velike padce, in sicer med 20 in 30 odstotki ali več, so doživeli vsi štirje največji trgi v Evropi. V Italiji je bila na primer oktobra prodaja slabša za 35 odstotkov, v Nemčiji pa za 34 odstotkov. Na največjem evropskem avtomobilskem trgu so Nemci letos na letni ravni že registrirali manj vozil kot lani (za 5,2 odstotka manj), na preostalih največjih trgih pa je letni prodajni izkupiček še pozitiven.

V Sloveniji je po podatkih ACEA oktobra število registriranih novih avtomobilov upadlo za 7,2 odstotka, kar pomeni 4.221 novih registriranih vozil. Na letni ravni je prodaja v prvih desetih mesecih slabša za 0,9 odstotka. Do konca oktobra so v Sloveniji registrirali 47.319 novih avtomobilov, kažejo podatki ACEA.