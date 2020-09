Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Dacia bo še letos razkrila novo generacijo sandera, enega cenovno najdostopnejših avtomobilov v Evropi. Sandero bo dobil tudi nekaj zanimivih dodatkov, ki jih pri daciah do zdaj še nismo bili vajeni.

Sandero je dobil svežo zunanjost, obenem pa postal malenkost nižji in širši. Foto: Dacia Novi dacia sandero prihaja s platforme novega renault clia. Sandero je dobil svežo zunanjost, obenem pa postal tudi malenkost nižji in širši. Model logan bo zdaj 3,6 centimetra daljši, imel bo daljše medosje in krajši zadnji previs.

Sandero bo dolg 4.088 milimetrov, različica stepway bo 11 milimetrov daljša. Ta bo imela tudi štiri centimetre večjo oddaljenost od tal (17,7 centimetra). V vseh različicah bo širina avtomobila znašala 1.848 milimetrov, osnovna prostornina prtljažnika pa 328 litrov. Pri loganu bo ta znašala 528 litrov, dolžina avtomobila pa 4.396 milimetrov.

Klasični trivaljni bencinski motorji, na voljo tudi serijska vgradnja pogona na avtoplin

Sandera bodo poganjali naslednji motorji: atmosferski litrski trivaljnik SCe 65, povezan s petstopenjskim ročnim menjalnikom, nato TCe 90 (turbolitrski trivaljnik), ki pa bo že na voljo z ročnim šeststopenjskim ali samodejnim menjalnikom CVT.

Prav tako bo mogoča serijske vgradnje motorja na utekočinjeni avtoplin. Motor TCe 100 ECO-G je prav tako litrski trivaljnik, povezan z ročnim šeststopenjskim menjalnikom.

Namesto zaslona kar voznikov pametni telefon

Dacia bo v avtomobil vgradila nekaj dodatnih elementov udobja, ki so skladno s politiko znamke Renault že amortizirani in tako cenejši.

Novost bo prihodnje leto tudi taka električno pomična sončna streha. Foto: Dacia V osnovni različici sandero ne bo imel infozabavnega vmesnika, temveč bo to vlogo prevzel kar pametni telefon voznika. Ta bo prek namenske aplikacije lahko dostopal do glasbe, klicev in satelitske navigacije. Na vrhu sredinske konzole bo v tem primeru le 3,5-palčni zaslon.

Drugi paket opreme bo že zagotovil osempalčni zaslon na dotik, prav tako pa sistem zrcaljenja aplikacij z mobilnega telefona. Najvišji paket prinaša tudi že vgrajeno satelitsko navigacijo, brezžično zrcaljenje vsebine z mobilnega telefona in dodatne zvočnike. Prihodnje poletje sandero prvič tudi s strešnim oknom

Sandero bo imel poleg tega na voljo tudi ogrevane sprednje sedeže, elektronsko ročno zavoro, samodejno klimatsko napravo, daljinsko odpiranje prtljažnika, vzvratno kamero, samodejne brisalce vetrobranskega stekla (senzor za dež) in od prihodnjega poletja celo strešno okno. To bo imelo možnost elektronskega odpiranja.

Vožnja po mestu bo manj naporna

Za dodatno udobje so pri Dacii sanderu namenili elektronsko in ne več hidravlično podprt servovolan. Pri nizkih hitrostih je za vrtenje volana potrebna dobra tretjina manj napora kot do zdaj.

