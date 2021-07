Nove tesle s črko Y: od zdaj prodaja tudi v Ljubljani

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Notranjost je domala enaka kot pri že znanem modelu 3. Foto: Tesla Tesla je imela v prvi polovici leta z modelom 3 najuspešnejši električni avtomobil na slovenskem trgu. To je bil tudi edini električni avtomobil, ki je letos do konca junija dobil vsaj sto novih kupcev. Tesla bo zdaj ponudbo v Sloveniji tudi uradno dopolnila z modelom Y, ki je crossover izvedba modela 3. Največja razlika je v izvedbi s petimi vrati (model 3 zadnjih petih vrat kot klasična limuzina nima) in nekoliko dvignjeno obliko karoserije.

Po obljubah iz Tesle lahko prve naročene modele Y na slovenskih cestah pričakujemo že letos. Cene se začnejo pri 64.990 evrih, na voljo pa bosta različici long range in performance. Od modela 3 je torej Y dražji za deset tisočakov.

Omenjena cena velja za različico long range, medtem ko bo stala različica performance vsaj okroglihj 71 tisočakov.

Najbolj očitna prednost je petvratna zasnova karoserije, kar je zagotovo bolj po meri evropskega kupca kot pri limuzinskem modelu 3. Foto: Tesla

Dvojni elektromotor, štirikolesni pogon in 441 “konjev”

Prvi dostavljeni avtomobili bodo v Slovenijo prišli kot različice long range, ki po standardu WLTP obljubljajo prek 500 kilometrov dosega. Taka tesla ima baterijo z uporabno kapaciteto 70 kilovatnih ur. Poganjata jo dva elektromotorja s sistemsko močjo 324 kilovatov (441 “konjev”) in 493 njutonmetri navora. Model Y ima štirikolesni pogon in najvišjo hitrost 217 kilometrov na uro.

Prvi modeli Y iz Kitajske in še ne iz Berlina

Avtomobil je sicer dolg 4,7 metra, širok 1,9 metra in ima 2,8 metra medosne razdalje. Prostornina obeh prtljažnikov znaša do 1.900 litrov, prazen avtomobil pa ima maso dobri dve toni. Z njim bo mogoče vleči tovor z maso do 1.600 kilogramov.

Vsak voznik bo lahko računal na Teslino mrežo šest tisoč hitrih polnilnic. Med njimi so tudi tisti tretje generacije, ki omogočajo polnjenje s hitrostjo do 1.600 kilometrov na uro.

Tesla je sicer prve modele Y v Evropo poslala iz svoje kitajske tovarne. Za zdaj še ni znano, kdaj bo operativna tovarna v Nemčiji. Ta bo pozneje dobavljala avtomobile za evropske kupce. Bodo modeli Y iz Berlina vendarle nekoliko cenejši od prvih kitajskih?