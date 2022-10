Nova strategija, zgled kar Tesla? Toyota načrtuje spremembe.

Toyota je med tistimi avtomobilskimi znamkami, ki zagovarjajo celovit in predvsem razpršen pristop do elektromobilnosti ter alternativnih pogonskih virov. So utemeljitelji hibridnih pogonov, prav tako pa tudi med najresnejšimi razvojniki pogonov na osnovi vodika. Pri povsem električnih vozilih pa so na trg stopili med zadnjimi in morda zdaj prav zato, domnevno, že pripravljajo prilagoditev lastne električne strategije.

Je čas za bolj ambiciozno strategijo in naprednejšo platformo?

Leta 2019 so pokazali električno platformo e-TNGA in z njene osnove smo tudi že vozili prvi električni avtomobil - toyoto bZX4. Avtomobilu smo pripisali visoko raven všečnosti in predvsem dobrega občutka za volanom, prav tako pa tudi nekaj otroških napak - osnovna moč polnjenja AC je pod ravnjo 11 kilovatov, voznik pa na primer nima podatka o preostali energiji v bateriij v odstotkih.

Medtem, ko z nekaj meseci zamude bZX4 domnevno še letos prihaja na ceste, po poročanju Reutersa pri Toyoti načrtujejo novo strategijo elektromobilnosti.

Za volanom prve električne toyote z imenom bZ4X. Foto: Gregor Pavšič

Predpostavka o obsegu električnih pogonov je bila lahko napačna

Po še neuradnih informacijah naj bi že razvijali naslednico platforme e-TNGA. Zanjo so predvidevali proizvodno na isti liniji kot za klasične avtomobile. Zdaj so se usmerili na zgled Tesle in to predvsem iz vidika učinkovitosti proizvodnje in nižjih stroškov izdelave avtomobilov.

Do zdaj je Toyota predvidevala, da bo za ohranjanje konkurenčnosti do leta 2030 dovolj letna raven proizvodnje 3,5 milijona povsem električnih avtomobilov. To bi predstavljalo približno tretjino njihove letne proizvodnje. Toda ker je globalno povpraševanje po električnih vozilih večje, tak obseg proizvodnje ne bo zadoščal.

Med glavnimi izzivi je boljši toplotni izkoristek

Pri Toyoti naj bi projekt prenove električne strategije vodil Shigeki Terashi, je za Reuters povedalo šest visokih članov Toyotine organizacije. Ostali so neimenovani, so pa izpostavili težnjo podjetja po hitrejših rešitvah, morda celo predčasni upokojitvi omenjene platforme e-TNGA in razvoju nove namenske električne platforme. Pri tej bi bil večji poudarek predvsem pri izkoristku toplotne energije, kjer bo za Japonce prvi želeni zgled spet prav Tesla. Vse našteto bi omogočilo predvsem veliko cenejšo izdelavo posamičnega električnega avtomobila.

Toyota in Tesla sta sicer že stari znanki. Toyota je bila med prvimi investitorji v zagonsko podjetje Elona Muska. To je pomagalo pri izdelavi električne različice toyote RAV4, ki so ga prenehali izdelovati leta 2014. Tri leta pozneje je Toyota tudi prodala svoj lastniški delež v Tesli.