Najboljša do zdaj? Toyota brez hibrida, bencina in dizla.

Tudi Toyota ima zdaj pravi električni avtomobil, ki je zanjo oblikovalsko nadpovprečno drzen, po izboru materialov prefinjen in tudi vozniško zelo prepričljiv. Novi bZ4X predvsem učinkovito povečuje Toyotino širino modelov in prinaša marsikaj novega. Če izvzamemo športne GR, je zdaj to med ovinki najbolj dinamična toyota. Z njo se bo mogoče peljati od 300 do 350 kilometrov daleč, za spodobno opremljeno bo treba v Sloveniji (pred odbitkom subvencije) odšteti od 57 do 60 tisoč evrov.

Foto: Gregor Pavšič Toyota se je med zadnjimi proizvajalci avtomobilov predstavila z električnim modelom, a zato je zanj pripravila posebno platformo in s tem nadgradila ponudbo hibridov. Novi bZ4x nima čustveno nabitega imena, ima pa zato premišljen koncept športnega terenca s presenetljivo dobro vozno izkušnjo. Med prvimi kilometri v okolici danskega Köbenhavna sem ugotovil, da je bZ4X med vsemi toyotami najbližje potencialni oznaki lexusa in da je med vsemi toyotami (izjema so seveda modeli GR) med ovinki najbolj dinamično prepričljiva.

Celovito podobo kazijo le nekoliko omejene zmožnosti pri učinkovitosti polnjenja in nekaj začetniških napak, ki pa jih bodo lahko odpravili. Toyotin prvi in nikakor zadnji električni avtomobil ni tehnološko napreden kot korejske znamke, je tudi manj prostoren kot malenkost daljša tesla model Y (trenutno najbolje prodajani električni avtomobil v Evropi), zagotovo pa zna kakovostno preseči tekmece iz Wolfsburga.

Palec gor: "mesnatost" volana, odzivnost pogona, vozniško počutje, serijska oprema.

Palec dol: ni predgretja baterije, brez sprednjega prtljažnika, informacijska podpora delovanja pogona.

Primerjava z RAV4: novi bZ4X je prva toyota z električne platforme e-TNGA. Nekaj genov si deli z modelom RAV4, a izkoristek prostora je vseeno boljši. Tako ima bZ4X kar 16 centimetrov daljše medosje kot RAV4, tudi pred zadnjimi sedeži ni motečega sredinskega grebena.

Foto: Toyota

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Prvi vtis z električno toyoto bZ4X je zelo dober, dejansko v marsičem celo odličen. Za toyote, največkrat znane po precej konservativnem pristopu predvsem do notranjega oblikovanja (primer toyote yaris cross), je namreč bZ4X nadpovprečno drzen. Na cesti bo izstopal že z zunanjostjo, a podobno je tudi v vozniškem prostoru.

Notranjost je namreč razgibana, volanski obroč dovolj debel in rahlo pomanjšan, merilnike pa so namestili visoko nad vrh armaturne plošče. Voznik nanje gleda prek in ne skozi volanski obroč. Toda to tvegano potezo so opravili bolje kot pri Peugeotu, saj se v bZ4X na merilnike precej lažje vidi. V prihodnje lahko pričakujemo tudi na vrhu odrezan volanski obroč in tehnologijo brez neposredne fizičnega stika volana s kolesi (steer by wire).

Foto: Gregor Pavšič

Prav gotovo hvalimo izbiro materialov in nekatere malenkosti, ki bZ4X naredijo bolj prefinjenega. V marsičem je to mali lexus v Toyotini preobleki. Na vrhu sredinske konzole je velik digitalni zaslon, vmesnika Car Play oziroma Android Auto sta serijska, dobro so z vrtljivim gumbom uredili tudi upravljanje brezstopenjskega menjalnika.

Priročno so "skrili" tudi predal za brezžično polnjenje telefona, pa tudi odlagalnih površin je dovolj. Te nadomestijo tudi sovoznikov predal, ki ga bZ4X nima.

Foto: Toyota

Foto: Gregor Pavšič

Zelo pozitivno sem bil presenečen nad celotnimi voznimi lastnostmi. Najprej je položaj za volanom udoben in ergonomičen, vrtenje volana pa je nekoliko bolj "mesnato", kot smo tega vajeni pri večini električnih avtomobilov. Volan je torej trši in to bZ4X štejem kot velik plus.

Tudi poskončnost pogona preseneča. Vsaj na papirju štirikolesno gnana različic s sistemsko močjo 160 kilovatov (218 "konjev") in pospeškom do "stotice" v 6,9 sekunde ne obljublja vozniške nirvane, toda tako z mesta kot pri prožnosti ob pospeševanjih iz ovinka ali prehitevanjih je pogon zelo prepričljivo odziven in poskočen. Predvsem z vidika Toyotine flote, kjer pogosto menjalnik CVT omejuje dinamičnost, zdaj bZ4X prinaša novo dimenzijo vozne izkušnje. Pri tem velja izpostaviti tudi majhen obračalni krog in dobro okretnost z avtomobilom v mestu.

Foto: Gregor Pavšič

Prvi preizkus avtomobila na Danskem je bil sicer dolg le med 100 in 200 kilometri. Poraba energije se je ustavila pri slabih 17 kilovatnih urah (kWh) na sto kilometrov, a trasa tudi ni vključevala veliko avtoceste. Kapaciteta baterije znaša 71 kilovatnih ur. Če sklepamo po prvi vožnji, napovedujemo doseg med 300 in 350 kilometri, z veliko varčnosti morda tudi čez to mejo.

Za zdaj še ne moremo poročati o izkušnji polnjenja, pri katerem avtomobil pravih presežkov ne ponuja. Tako nima sistema predgretja baterije, ki bi še pred začetkom polnjenja na hitrih polnilnicah zagotovil gretje baterije na pravo delovno temperaturo. Vgrajen je sicer sistem gretja baterije, ki pa se aktivira šele ob začetku polnjenja.

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Avtomobil bo mogoče prek enosmernega toka (DC) polniti z močjo do 150 kilovatov, pri izmeničnem toku (AC) vsaj do jeseni le prek enofaznega 6,6-kilovatnega polnilca. Inženirji so pojasnili, da so tako odločitev sprejeli po analizi trga, ta pa očitno ni bila najboljša. Tako bodo že jesenska vozila opremljena z 11-kilovatnim polnilcem, kar se zdi kot minimalni standard leta 2022. Pri domačem polnjenju ta razlika niti ni tako pomembna, saj manjša moč tudi manj obremeni omrežje, postanki na javnih polnilnicah pa se za enako količino elektrike (dosega) skoraj podvojijo.

Informacijske podpore o delovanju električnega pogona prav tako za zdaj ni veliko. Podobno je pred leti tudi Volkswagen začel z družino ID. Tako na primer bZ4X na zaslonih stanja baterije ne prikazuje v odstotkih, temveč v bistveno manj zanesljivih (ocenjenih) kilometrih. To je precej začetniška napaka, ki pa jo bodo pri Toyoti lahko še odpravili. Taka informacijska podpora z natančnimi podatki v uradnih enotah je za lastnika električnega avtomobila seveda zelo pomembna.

Video: Skozi globoko vodo in kako se kolesa vrtijo v zraku

Kot kaže zgornji video, ima bZ4X tudi dobre lastnosti obvladovanja štirikolesnega pogona zunaj urejenih cest. Pogon so razvili skupaj s Subarujem, ki bo imel tudi svojo različico tega istega avtomobila. Med vožnjo je mogoče vključiti programe nekaterih elektronskih pomagal (samodejna vožnja v strm klanec, samodejno spuščanje …), prav tako smo se brez težav zapeljali skozi 45 centimetrov globoko vodo.

Foto: Gregor Pavšič

Toyota bo avtomobil bZ4X za evropski trg izdelovala na Japonskem. V Sloveniji nameravajo letos prodati 80 vozil, kar bi ga uvrstilo med najbolje prodajane električne avtomobile. Čeprav je to za Toyoto prvi resen preizkus v elektromobilnosti (nekoč je Tesla zanje že predelala RAV4), imajo z elektrificiranimi pogoni veliko izkušenj. Za zdaj so bili to resda le samopolnilni in priključni hibridi ter na redkih trgih tudi mirai s pogonom na vodik, elektrika pa bo pomembna nadgradnja lastne ponudbe.

To je skladno s Toyotinimi smernicami na evropskem trgu, kjer napovedujejo pospešeno rast prodaje električnih avtomobilov. Vsaj v Zahodni Evropi bi radi do leta 2035 prodajali le še nove avtomobile brez neposrednega izpusta, kar pa seveda vključuje tudi vodikov pogon.

Foto: Gregor Pavšič

Poudarjamo, da ima bZ4X zelo malo doplačil. Zelo dobro je varnostno opremljen, saj serijsko vključuje skoraj vse pomembnejše sisteme in tudi radarski tempomat.

Osnovni bZ4X bo v Sloveniji stal od 52 tisoč evrov. Glede na cenike bo priporočljivo izbrati opremo Executive in dodatni tehnični paket (1.300 evrov), kar ceno avtomobila dvigne na 57.700 tisoč evrov. Štirikolesno gnana različica z dvema elektromotorjema, ki smo jo vozili tudi na Danskem, je slabe tri tisočake dražja. Glede na prepričljivost pogona tudi zunaj urejenih cest bo ta dodatek smiseln, še posebej v zimskih razmerah oziroma vselej na mokrem cestišču.

Pri cenah lahko kupci računajo na odbitek subvencije Eko sklada (4.500 evrov), flotni kupci bodo računali predvsem na odbitek bonitete za službena vozila.

Kdo so glavni tekmeci?

O neposrednih tekmecih je težko govoriti. Tesla model Y je nekaj centimetrov daljša in v Sloveniji (ne pa v sosednji Avstriji) okrog šest tisočakov dražja. Primerljive oblike je Volkswagnov ID.4, ki pa z vidika kakovosti opreme in vozne izkušnje prav gotovo težko dohaja novega aduta Toyote. Oba korejska avtomobila hyundai ioniq 5 in kia EV6 sta lahko dražja, prav tako tehnološko na višji ravni, a sta tudi karoserijsko nekoliko drugačna avtomobila. Resen tekmec toyoti bo predvsem prihajajoči renault scenic. Ne glede na vsa omenjena vozila pa bo bZ4X najprej predvsem adut za obstoječe Toyotine kupce, ki bodo z njim dobili novo možnost pogona.

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Toyota