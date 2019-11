Nova škoda octavia: to je notranjost in novi volan #foto

Škoda bo v ponedeljek v Pragi organizirala svetovno premiero octavie, ki sodi med najpomembnejše avtomobile družbe iz Mlade Boleslave. Sodeč po uradnih skicah bo octavia storila pomemben korak naprej na področju kakovosti in predvsem moderne zasnove. Navzven bodo pri Škodi opustili deljen koncept žarometov, v notranjosti pa octavia do zdaj ni imela take zasnove armaturne plošče in sredinske konzole. Avtomobil bo dobil tudi nekatere oblikovalske poteze najnovejšega superba.

Foto: Škoda Volanski obroč z dvema krakoma

Nov bo koncept volanskega obroča, ki bo zdaj dvokraki. Na vrhu sredinske konzole je prosto stoječi digitalni zaslon. Prestavna ročica samodejnega menjalnika bo mnogo manjša, najbrž podobna kot v novem volkswagnu golfu (in porscheju 911).

Čeprav se octavia dimenzijsko predvidoma ne bo razlikovala od predhodnice, pri Škodi v njeni notranjosti obljubljajo več prostora. Octavia bo prvič dobila tudi možnost triconske klimatske naprave.

Za octavio tudi priključni hibrid?

Pri motorjih lahko pričakujemo bencinski litrski in 1,5-litrski motor, prav tako tudi 1,6- in dvolitrski dizelski motor. Največja motorja naj bi dobila 48-voltni hibridni sistem za večjo učinkovitost, octavia prav tako (po superbu) čaka na priključno-hibridno različico.

Še več bo o četrti generaciji octavie znanega v ponedeljek zvečer, ko bodo v Pragi pokazali tako limuzinsko kot tudi karavansko izvedbo.