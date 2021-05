Nova norost Američanov in že se je zgodila resna nesreča #video

Policisti in pristojni organi Američane v zadnjih dneh opozarjajo, naj ob pomanjkanju goriva tega ne kopičijo in ga predvsem ne prevažajo na nevarne načine.

Na vzhodu ZDA so morali zaradi hekerskega napada ustaviti skoraj polovico dobave z gorivom in zato je na številnih črpalkah že prišlo do pomanjkanja. Američani so v paniki hiteli po večje količine goriva in mnogi med njimi ga niso natočili v testirane posode. Policisti so celo pokazali primere, kako so vozniki gorivo točili kar v plastične vrečke in jih nato prevažali v prtljažniku.

Video - požar avtomobila ob veliki količini bencina v prtljažniku

Nesreče so bile neizogibne

Ker to nikakor niso bili osamljeni primeri, so bile prve nezgode neizogibne. Najprej je s ceste zapeljal hummer H2, ob tem pa se je vnelo okrog 76 litrov bencina. Še slabše se je zgodilo v primeru policijskega pregona pontiaca G6, ki je bil sodeč po registrskih oznakah ukraden. Policijska patrulja ga je lovila, voznik ukradenega pontiaca pa je zapeljal s ceste in se prevrnil. Takoj se je vnel požar, temu pa je sledilo še več eksplozij.

Iz avtomobila je izstopila 28-letna voznica, ki so jo prav tako že zajeli ognjeni zublji. Policist jo je porinil na tla, da je s tem pogasil ogenj in preprečil hujše opekline. Še preden so jo odpeljali v bolnico, je policistom priznala več posod z bencinom v prtljažniku avtomobila. Ti so bili tudi glavni vzrok več zaporednih eksplozij.