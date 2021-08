Nova dacia s sedmimi sedeži, ime ji bo jogger #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Dacia bo na avtomobilski razstavi IAA v Münchnu predstavljala zanjo pomemben serijski avtomobil, ki pa ga bodo v celoti razkrili že 3. septembra.

To bo pet- ali sedemsedežni avtomobil, naslednik modela lodgy. Pri znamki Dacia so danes razkrili ime tega avtomobila, in sicer jogger.

Zaključek imena z -er nakazuje tudi oblikovalske poteze križanca, podobno kot pri dusterju ali konceptu bigster.

Foto: Dacia