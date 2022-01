Nova ameriška znamka že letos v Evropo, najprej v Nemčijo?

Lucid je znamka električnih avtomobilov, ki je z modelom air požela veliko odobravanja in se tehnološko postavila ob bok Tesli. Air ima baterijo s kapaciteto od 85 do 105 kilovatnih ur, sicer pa teoretično zmore moč polnjenja vse do 300 kilovatov (na izmeničnem toku AC do 22 kilovatov). Vse to bo avtomobilu z dolžino skoraj pet metrov zagotavljalo doseg tudi več kot 500 kilometrov.

Prve avtomobile so lani izdelali za Američane, letos pa nameravajo v tovarni v Arizoni izdelati okrog 20 tisoč avtomobilov. Vodstvo podjetja je potrdilo, da se bodo v prvi fazi širili tudi v Evropo, in sicer že letos, nato sledi tudi prodaja na Kitajskem.

Najprej v Nemčijo?

Pri Lucidu za zdaj še niso razkrili, v katerih državah bodo najprej prisotni. Predvidoma bo to Nemčija kot največji evropski avtomobilski trg, nato pa tudi države z visokim tržnim deležem električnih avtomobilov. Med te spada tudi sosednja Avstrija.

Čeprav se bo Lucid podobno kot Tesla zatekel predvsem k direktni prodaji, bodo v teh državah postavljali tudi svoje osrednje predstavitvene salone. Enega prvih bo domnevno dobila Nemčija, in sicer predvidoma v Münchnu.