Nov videz in zagon za ljubljenca slovenskih kupcev #foto

3008 je povzel vizualno podobo, ki so jo predstavili z modelom 2008. Postal je bolj drzen in atraktiven. Foto: Peugeot

Peugeot želi s prenovo ohraniti visoko zanimanje za enega najuspešnejših modelov znamke in ga pripraviti na nadaljni boj s številnimi tekmeci. 3008 tako oblikovno sledi modelu 2008, prenova je prinesla tudi sodobno notranjost in motorna paleta je sedaj še širša ter vsebuje tudi opcijo priključnega hibrida. Novinec bo v prodajne salone zapeljal do konca letošnjega leta.

Evropski avto leta 2017 je s prenovo dobil povsem nov nos, kjer so vidni novi žarometi v tehnologiji LED, seznam zunanjih barv je sedaj razširjen na sedem opcij in prvič je na voljo še poseben ''črni paket''. Od predhodnika se loči tudi po številnih manjših podrobnostih, kot je maska brez izrazitega robu, črnimi zračniki na blatnikih in integriranimi meglenkami. Nove so tudi zadnje luči LED.

Upravljanje preko zaslona na dotik ostaja

Čeprav upravljanje radia, klimatske naprave in drugih elementov izključno preko zaslona na dotik ni med najbolj priljubljenimi Foto: Peugeot rešitvami, so pri Peugeotu ostali zvesti svoji zasnovi. Osem stikal za izbiro menija ostaja, a bo voznik zdaj stvari upravljal preko večjega 10-palčnega zaslona. Hibridna različica bo imela še dodaten gumb za nadzor električnih funkcij avtomobila.

Vse različice so po novem serijsko opremljene s stikalom za izbiro voznih profilov, novi paketi opreme pa prinašajo tudi nekoliko bolj ekskluzivne materiale in barvne kombinacije. Seznam dodatne opreme bo sedaj bogatejši še za aktivni tempomat, zadnjo generacijo zaviranja v sili, izboljšanim bralnikom prometnih znakov, sistemom za nenamerno menjavo voznega pasu in številnimi drugimi varnostnimi pomagali.

V notranjosti je poleg novega zaslona na dotik poudarek še na izboljašnih materialih, barvnih kombinacijah in dvigu uporabnosti potniške kabine. Foto: Peugeot

Prvič tudi kot priključni hibrid

Na voljo sta kar dve različici priključnega hibrida - hybrid4 300 in hybrid 225. Obe sta opremljeni z 8-stopenjskim samodejnim menjalnikom, vendar ima močnejša štirikolesni pogon ter dva elektromotorja, šibkejša pa izključno dvokolesni pogon in en elektromotor.

Pri obeh je v dno vgrajena litij-ionska baterija z zmogljivostjo 13,2 kilovatnih ur, kar je dovolj za 56 kilometrov električnega dosega po merilnem ciklu WLTP za različico s sprednjim pogonom in 59 kilometrov za različico s štirikolesnim pogonom. Polnjenje baterije je mogoče s stenskim polnilcem z močjo 7,5 kilovata oziroma preko običajne vtičnice z močjo 3,7 kilovata.

Bencinsko stran zastopata 1,2-litrski trivaljni motor in 1,6-litrski štirivaljnik, na voljo je še 1,6-litrski dizelski motor.