Nov rekord za Teslo, toliko so jih Slovenci že kupili letos

Kljub splošni krizi s polprevodniki in dobavami avtomobilov je uspela Tesla v tretjem četrtletju preseči pričakovanja in postaviti svoj novi prodajni rekord. V zadnjih treh mesecih so kupcem predali 243 tisoč novih električnih avtomobilov.

V Sloveniji je tudi že najmanj 18 vozil model Y. Foto: Gašper Pirman Tesla se je uspela dobro prilagoditi razmeram na trgu in se je s preprogramiranjem svojih avtomobilov na drugačne polprevodnike izognila večjim težavam z dobavitelji. Posledično so uspeli v tretjem četrtletju spet doseči svoj rekord dobav in tudi proizvodnje. V zadnjih treh mesecih so uspeli izdelati 237.823 novih avtomobilov, kupcem pa so v tem času v uporabo predali ter registrirali 241.300 novih avtomobilov.

Velika večina - to je 231 tisoč - predstavlja modele 3 in Y, dobrih devet tisoč pa tudi modelov S ter X.

Prejšnji kvartalni rekord za Teslo je bil 201.520 vozil iz letošnjega drugega četrtletja.

V Slovenijo v devetih mesecih že 199 novih tesel

Ameriška znamka je uspešna tudi na slovenskem trgu. Do konca septembra so uspeli letos v Sloveniji registrirati 199 novih avtomobilov, med njimi tudi že 18 vozil model Y. S 179 registracijami model 3 ostaja letos najbolje prodajani električni avtomobil v Sloveniji, drugi je volkswagen ID.4 s 141 registiranimi vozili, kažejo podatki Sekcije vozil pri Trgovinski zbornici Slovenije.