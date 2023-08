Nov preboj? Posle vodi skrivnostna Vietnamka z razvpito preteklostjo.

Vrednost družbe VinFast iz Vietnama, stare vsega sedem let, je z javnim odkupom in vstopom na borzo zrasla na več kot 85 milijard dolarjev. To je toliko, kot sta skupaj vredna Ford in General Motors. Za Teslo, Toyoto, BYD in Volkswagnom je VinFast postal peti najbolj vreden avtomobilski proizvajalec. Premoženje ustanovitelja podjetja Pham Nhat Vuonga, vietnamskega tajkuna, ki je nekoč v Ukrajini obogatel s proizvodnjo instantnih rezancev in nato podjetje za lep denar prodal multinacionalki Nestle, je čez noč naraslo na 39 milijard dolarjev.

VinFast se sicer ni odločil za klasični sistem javne ponudbe delnic, temveč za tako imenovani sistem SPAC. Izkušnje kažejo, da so se mnoga podjetja pri tovrstni strategiji dolgoročno borila s strmim padcem vrednosti delnice.

Letos še daleč od prodajnega cilja, v načrtih pa že gradnja tovarne v ZDA

VinFast se zdaj dokončno in odločno podaja na kruti globalni avtomobilski trg. V zadnjih petih mesecih morajo več kot podvojiti dozdajšnjo letošnjo prodajo, če želijo doseči letni prodajni cilj 50 tisoč avtomobilov.

Tudi to pa bi predstavljalo komaj šestino proizvodne kapacitete tovarne v vietnamskem Haiphongu. Čez dve leti naj bi začeli avtomobile izdelovati tudi že v novi tovarni, ki jo bodo postavili v ameriški zvezni državi Severna Karolina.

Foto: VinFast

Foto: VinFast

Foto: Wikimedia Commons

Za posle VinFasta je neposredno odgovorna izvršna direktorica Le Thi Thu Thuy, znana tudi kot "gospa Thuy". Vietnamka je tudi podpredsednica skupine VinGroup, ki je lastnik znamke. Študirala je na univerzah v Vietnamu, na Japonskem in v ZDA.

Bila je podpredsednica investicijske banke Lehmans Brothers med letoma 2002 in 2008, ko so ti v razvpiti aferi povzročili začetek velike gospodarske krize. Thuyeva je leta 2017 znotraj VinGroupa prevzela projekt postavitve prve vietnamske avtomobilske tovarne. Začeli so proizvodnjo lastne različice BMW X5 za vietnamski trg, zdaj na globalno tržišče vstopajo s povsem električnimi načrti.

V lov za kupci s prodajalnami in nižjimi cenami

VinFastu je uspelo letos prodati 16 tisoč avtomobilov, kar vključuje tudi prodajo doma v Vietnamu. V ZDA prodajajo vozila modela VF8, ki so jih letos do konca junija prodali zgolj 137. VF8 je trenutno v ZDA okrog osem tisoč dolarjev dražji od tesle model Y.

Po oceni analitikov mora proizvajalec električnih avtomobilov, da bi posloval brez izgube, letno prodati vsaj okrog 400 tisoč avtomobilov. To velja tudi za Kitajsko, kjer v letošnji cenovni vojni mnogo znamk posluje negativno.

VinFast napoveduje nižanje cen in pri tem stavi tudi na svojo vietnamsko bazo z zelo nizkimi izhodiščnimi stroški. Številne spremembe pa se bodo zgodile tudi pri prodajnem modelu. Do zdaj so se zgledovali po Tesli in avtomobile prodajali predvsem prek svoje platforme, zdaj pa Thuyeva stavi na hibridni sistem: odprli bodo številne prodajne salone, iščejo pooblaščene prodajalce in podobno. Najbolj očitno je to na zahodu ZDA, kjer je VinFast odprl 122 prodajaln.

Del razvoja podjetja bo kmalu tudi dokapitalizacija. VinFast išče nove vlagatelje, saj je trenutno kar 99-odstotni lastnik podjetja še vedno ustanovitelj Pham Nhat Vuong. Dokapitalizacijo naj bi VinFast izvedel v 18 mesecih.