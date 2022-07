Nov posel za Slovake: tovarno bo gradil Volvo

Volvo bo na Slovaškem do leta 2026 zgradil novo avtomobilsko tovarno, v kateri bodo lahko letno izdelali do 250 tisoč električnih avtomobilov.

Slovaška je že v preteklosti privabila mnogo avtomobilskih investicij in danes imajo v tej državi že štiri tovarne. Te so v Bratislavi (Volkswagnov koncern), Trnavi (Stellantis), Žilini (Kia) in Nitri (Jaguar Land Rover). Peto slovaško avtomobilsko tovarno bo pri Košicah postavil Volvo. Vanjo bodo vložili 1,2 milijarde evrov, nameravajo pa jo zgraditi do leta 2026.

Volvo že 60 let ni odprl nove tovarne v Evropi

Volvo tovarno potrebuje za načrtovan prehod na električne avtomobile. Letna proizvodna kapaciteta bo 250 tisoč vozil. To je prvič v zadnjih 60 letih, da bo Volvo v Evropi postavil novo tovarno. Dve delujoči sta v Gentu v Belgiji (od leta 1965) in Torslandu na Švedskem (od leta 1964). Ti dve tovarni imata skupno proizvodno kapaciteto 600 tisoč avtomobilov.