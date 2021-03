Nov mejnik: Norvežani bodo gradili predor za ladje #foto

Norvežani so ta gradbeni projekt napovedali že pred leti, zdaj pa so dobili zeleno luč za začetek gradnje. Ta se bo predvidoma začela prihodnje leto.

Predor bo dolg 1,7 kilometra in ladje peljal skozi polotok Stadlandet. S tem bo skrajšal pot okrog polotoka, predvsem pa bo ladijskemu prometu omogočil bolj predvidljivo delovanje - to območje je znano po silovitih nevihtah in plimovanju, ki pogosto ustavi ladijski promet.

Za predor štiri leta gradnje

Med gradnjo predora bodo odstranili okrog tri milijone kubikov skalovja, gradnja pa bo (brez vključenih davkov) predvidoma stala 2,8 milijarde norveških kron (280 milijonov evrov). Gradili ga bodo približno štiri leta.

Polotok je na zahodni norveški obali (med mestoma Bergen in Alesund) in velja za ločnico med Norveškim morjem na severu in Severnim morjem na jugu. Ideje o ladijskem predoru so se prvič pojavile že okrog leta 1870. Načrtovani predor bi gradili na najožjem delu polotoka.

Foto: The Norwegian Coastal Administration

