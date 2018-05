Nov mejnik avta za 2,8 milijona evrov #foto

Za 100 avtomobil so potrebovali leto in pol

Bugatti je s chironom nasledil svoj kultni model veyron in pričakovano za zdaj ni imel težav pri iskanju kupcev enega najdražjih avtomobilov na trgu. V 18 mesecih so sicer izdelali sto primerkov chirona, skupno pa so jih napovedali 500. V tovarni v Molsheimu so se za jubilejni, stoti chiron še posebej potrudili. Med drugim ima prvič tudi modro obarvane dodatke iz karbona.

Avtomobil je namenjen kupcu z Bližnjega Vzhoda, ki je zanj odštel 2,85 milijona evrov. V ta znesek davki še niso vključeni.

Tako izdelujejo chirona v Franciji:

Foto: Bugatti

Foto: Bugatti

Foto: Bugatti

Foto: Bugatti