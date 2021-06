Nov izziv po 32 letih: Ingemar Stenmark spet tekmuje

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Od konca njegove kariere vrhunskega alpskega smučarja je minilo že 32 let, a Ingemar Stenmark ima še vedno rad tekmovalne izzive. Udeležil se je dirk v švedskem Porschejevem pokalu.

Ingemar Stenmark ostaja eno največjih športnih imen Švedske in tudi alpskega smučanja. V šestnajstletni karieri je zmagal na 86 tekmah za svetovni pokal (40 v slalomu in 46 v veleslalomu), osvojil tri naslove skupnega zmagovalca in še šestnajst naslovov zmagovalca svetovnega pokala v posameznih disciplinah. Stenmark, ki ga Slovenci poznamo predvsem po rivalstvu z Bojanom Križajem, ima tudi dve zlati olimpijski medalji. Svojo tekmovalno pot je sklenil leta 1989.

Foto: Porsche

In po 32 letih Šved spet tekmuje. Danes 65-letni Stenmark se je ta konec tedna namreč udeležil dirk v švedskem pokalu Porsche Sprint Challenge Scandinavia. Dirka je potekala na stezi v Anderstorpu. To pa je bila sicer druga preizkušnja letošnje sezone.

Stenmark je bil na uradnem treningu pred dirko skupno osemnajsti, kar pa je pomenilo zadnje mesto. Stenmark je za najhitrejšim zaostal 7,1 sekunde, predzadnje mesto pa se mu je izmuznilo le za tri stotinke. Na kvalifikacijah nato Stenmark ni več vozil. Enako je bilo tudi še z enim gostujočim voznikom, in sicer Stigom Blomqvistom, leta 1984 z Audijem svetovnim prvakom v reliju.

Vse tri dirke na Anderstorpu je dobil Lukas Sundahl, ki tudi brani naslov prvaka.

Foto: Porsche

Foto: Porsche

Bojan Križaj je z avtomobilom dirkal že pred 35 leti

Tudi Stenmarkov nekdanji tekmec v alpskem smučanju, Slovenec Bojan Križaj, je imel nekaj izkušenj z avtomobilskim športom. Pred 35 leti se je s citroen viso 1000 pistes skupine B udeležil relija Saturnus. Leta 1986 mu je tam zapiske bral Silvo Valant, a sta morala po nekaj hitrostnih preizkušnjah že odstopiti. Avtomobil je bil sicer last koprskega Cimosa, z njim pa je pozneje resneje dirkal Stojan Pirjevec. Po razpadu Cimosove ekipe je dirkalnik odkupil takratni tehnični vodja moštva Stanislav Pečar in še danes ga ima doma v Bertokih.

Zelo uspešen je bil v avtomobilskem dirkanju po koncu kariere tudi Luc Alphand, v Sloveniji pa Aleš Prek, nekoč reprezentant, pred desetimi leti pa evropski gorskohitrostni prvak.