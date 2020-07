Nov avtomobil iz Revoza: znane so naslednje podrobnosti

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Renaultu je v Evropi do zdaj že uspelo prodati več kot 300 tisoč električnih vozil. Med njimi je pričakovano najuspešnejši zoe. Do zdaj so jih prodali že več kot 200 tisoč, od tega polovico doma v Franciji. Zoe je tudi trenutno najbolje prodajani električni avtomobil v Evropi, Renault pa bi lahko letos z električnimi vozili prvič presegel mejo 100 tisoč prodanih avtomobilov.

Foto: Renault

Novinec v ponudbi električnih vozil bo prihodnje leto tudi električni twingo. Tega bodo izdelovali v slovenskem Revozu. Renault bo že letos poleti začel zbirati naročila za tega twinga. Sprva bo na voljo tudi v omejeni seriji vibes, ki jo bodo zaznamovali predvsem novi barvni odtenki.

V Nemčiji bo treba za twinga Z.E. odšteti 25.661 evrov (subvencija ni všteta), a je zaradi drugačne obdavčitve (le 16-odstotni DDV) to ceno s slovenskega vidika treba jemati zelo okvirno.

Z mestno vožnjo doseg prek 200 kilometrov

Električnega twinga bo poganjal elektromotor z močjo 60 kilovatov, kapaciteta baterije pa bo znašala 22 kilovatnih ur. Doseg po standardu WLTP bo znašal do 180 kilometrov. V primeru mestne vožnje se ta poveča do 220 kilometrov.

Podobno kot zoe bo tudi električni twingo omogočal trifazno polnjenje prek izmeničnega toka AC do moči 22 kilovatov.

Foto: Renault