Nov avtomobil Cristiana Ronalda? To so vse podrobnosti.

Nogometni zvezdnik Cristiano Ronaldo, veliki navdušenec nad avtomobili, bo (za zdaj neuradno) svojo garažo dopolnil z enim najdražjih in redkih avtomobilov - bugattijem centodieci. To je avtomobil skrajnih zmogljivosti, ki ga poganja osemlitrski motor W16 z močjo kar 1.600 “konjev”. Cene so se (brez DDV) začele pri osmih milijonih evrov. Preteklik zato, ker so že vsi razprodani in jih ni več mogoče kupiti.

Ronaldo za volanom bugattija chirona. Foto: Instagram / Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo prek svojih družbenih kanalov sicer še ni potrdil nakupa skrajno ekskluzivnega Bugattijevega avtomobila. Da je Ronaldo postal eden od desetih kupcev tega superšportnika, je po novem naslovu Juventusa v italijanskem državnem prvenstvu najprej poročal časnik Corriere della Sera. Ronaldo bi s tem svojo garažo luksuznih in superšportnih avtomobilov, med temi je tudi bugatti chiron, obogatil še z enim izjemnim primerkom. V vsakem primeru pa bo moral na avtomobil, če ga je seveda res kupil, počakati vsaj do prihodnjega leta.

Bugatti EB110. V devetdesetih letih so ga izdelali ob 110-letnici rojstva Ettoreja Bugattija. Foto: Bugatti

Bistvo modela centodieci je v Bugattijevem spoštovanju lastne tradicije. Z avtomobilom so se poklonili svojemu supešportniku iz devetdesetih let prejšnjega stoletja, modelu EB110. Tega so takrat razkrili ob 110-letnici rojstva Ettoreja Bugattija. Izdelovali so ga še v Italiji, v majhnem mestu Campogalliano sredi Emillie Romagne.

Takratni predsednik družbe Romano Artioli je od uveljavljenih proizvajalcev superšportnikov uspel zvabiti nekaj izkušenih inženirskih imen. EB110 je za Bugatti pomenil vrnitev v svetovni avtomobilski vrh. Predstavljal je tudi vmesno točko pred selitvijo podjetja nazaj v Francijo (Molsheim) in izdelavo kultnega veyrona.

Centodieci poganja osemlitrski šestnajstvaljni motor, ki zmore moč 1.176 kilovatov (1.600 “konjev”) pri sedem tisoč vrtljajih v minuti. Foto: Bugatti

Foto: Bugatti

Prave zunanje podobnosti s chironom skoraj ni več

Pri Bugattiju so z modelom centodieci želeli izdelati moderno reinkarnacijo EB110 in tudi ga niso želeli preveč posnemati. Zadržati so želeli brutalno športnost modelov chiron in divo, obenem pa ponuditi tudi klasiko in brezčasnost vozila, kot je bil la voiture noire. Čeprav centodieci izhaja iz chirona, je njegov videz zato precej drugačen. Z vseh strani je avtomobil skrajno oblikovan, še posebej zadaj s četverno izpušno cevjo in velikim difuzorjem.

Motor z močjo 1.600 “konjev” in karbonski brisalec vetrobranskega stekla

Centodieci poganja osemlitrski šestnajstvaljni motor, ki zmore moč 1.176 kilovatov (1.600 “konjev”) pri sedem tisoč vrtljajih v minuti. Do 100 kilometrov na uro pospeši v 2,4 sekunde, do 200 kilometrov na uro v 6,1 sekunde. Do 300 kilometrov na uro potrebuje le 13 sekund. Najvišjo hitrost so pri Bugattiju omejili na 380 kilometrov na uro.

V primerjavi s chironom je masa manjša za 20 kilogramov. Med drugim so iz karbona izdelali celo brisalec vetrobranskega stekla. “Bistvo superšportnika ni le najvišja hitrost, temveč tudi dizajn, zmogljivosti in kakovost,” o avtomobilu razmišlja predsednik Bugattija Stephan Winkelmann.

Le za deset bogatih kupcev

Centodieci je postal eden najbolj skrajnih zbirateljskih avtomobilov. Izdelali jih bodo le deset in vse so kajpak hitro razprodali. Cena zanje je bila vrtoglava, in sicer osem milijonov evrov, temu pa je treba prišteti še DDV. Vseh deset avtomobilov bodo kupcem dostavili v dveh letih.

Foto: Bugatti

Foto: Bugatti

Foto: Bugatti

Foto: Bugatti

Foto: Bugatti

Foto: Bugatti