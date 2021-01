Nov avto za Škodo in še eno zanimivo ime #foto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Škoda s to fotografijo napoveduje novega člana družine SUV, ki pa bo naprodaj le v Indiji. Foto: Škoda

Ime za novi model izhaja iz sanskrtskega klasičnega jezika indijske podceline ter klasičnega jezika hinduizma in drugih indijskih religij. Kushak pomeni kralj oziroma cesar, pri Škodi pa so to ime ravno zaradi pomembnosti trga izbrali z namenom.

Po velikosti podoben kamiqu

Kompaktni SUV se bo dimenzijsko postavil ob bok kamiqu, prav tako bo nadaljeval kar precej oblikovnih smernic svojega evropskega brata. Kot je razvidno s fotografije, bo strešna linija manj usločena, stebrička C pa bosta debelejša. Kushaq bo slonel na arhitekturi MQB-A0-IN, ki so jo prilagodili za indijski trg.

Uradno ga bodo pokazali marca, prodaja pa se bo začela poleti. Kmalu mu bodo sledili še limuzina in nekateri drugi Volkswagnovi modeli, prav vsi bodo sloneli na tej prilagojeni arhitekturi.