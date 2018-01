Norveški boeing rekordno hitro med ZDA in Evropo

Letalski družbi Norwegian Air je uspel domnevno rekordno hiter čezatlantski komercialni polet (podzvočna hitrost) med New Yorkom in Londonom. Polet je trajal pet ur in 13 minut.

Na repu rekordno hitrega letala so Norvežani upodobili pionirsko letalko Amy Johnson, ki je leta 1930 kot prva ženska sama letela iz Anglije v Avstralijo. Foto: Norwegian Air

Norwegian Air je tretji največji nizkocenovni letalski prevoznik v Evropi. Foto: Norwegian Air

Potniki na boeingu 787 dreamliner so bili zagotovo prijetno presenečeni, ko so ob pristanku v Londonu pogledali na uro in ugotovili, da so pristali kar 53 minut prej od predvidevanj. To je bila zasluga zelo močnih vetrov, ki so pihali v zadek letala in dosegli hitrost tudi do 325 kilometrov na uro. Letalo družbe Norwegian Air je doseglo hitrost do 1.250 kilometrov na uro (glede na tla).

Pri norveški družbi trdijo, da je to domnevno najhitrejši polet potniškega letala prek Atlantskega oceana. To seveda velja za letala, ki ne dosegajo nadzvočne hitrosti. Nekoč je znameniti concorde polet med Londonom in New Yorkom opravil v slabih treh urah, še uro manj pa je porabilo vojaško vohunsko letalo lockheed SR-71 blackbird.

