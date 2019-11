Nihče noče zgorele avstrijske tesle S, kaj to pomeni? #video

Pred tedni so se avstrijski mediji razpisali o zgoreli tesli model S, ki ga nihče ni želel oskrbeti. Na drugi strani pa testi nemške organizacije Dekra dokazujejo varnost električnih vozil. Visoknapetostni baterijski sklopi so ob trku izklopili in tako ni prišlo do požara.

Tesla je pripadala Avstrijcu Dominiku Freymuthu, ki je v začetku letošnjega oktobra na cesti med Walchseejem in Kossnom na severnem Tirolskem doživel hudo nesrečo. Zapeljal je s ceste in avtomobil razbil ob trku z drevesom. Avtomobil so zajeli ognjeni zublji, voznika pa so očividci pravočasno rešil iz razbitin.

Gasilci so pogasili ogenj in razbitino postavili v poseben z vodo hlajeni kontejner (11 tisoč litrov vode), kar je sicer lahko standarden postopek pri gašenju električnih avtomobilov. Tam je tesla stala tri dni in se glede na predpisani postopek ustrezno ohladila. Freymuth je želel nato reciklirati svoj avtomobil, nihče pa ga ni želel sprejeti. Čeprav ima Tesla v Avstriji izbrane ponudnike za reciklažo razbitih avtomobilov, ti po njihovih besedah niso imeli dovoljenja za delo s 600 kilogramov težkimi litij-ionskimi baterijami. Njihova natančna sestava naj bi bila skrivnost in zato so vzorce materialov najprej poslali na analizo. Tesla je naposled v Avstrijo poslala svojega strokovnjaka.

Video - nazorna testiranja nemške organizacije DEKRA

To se zgodi z avtomobilom pri trku s hitrostjo 75 km/h. Foto: DEKRA

Visokonapetnostni sistemi so se ob trku izklopili, kljub znatnim poškodbam baterijskega paketa ni bilo požarov, vzorci poškodb pa so bili prav tako primerljivi s klasičnimi avtomobili. Foto: DEKRA Električna avtomobila prestala silne stranske trke

Nemška organizacija DEKRA se je skoraj istočasno posvetila varnosti električnih vozil ob hujših trčenjih. Nemci so renault zoeja in nissan leafa preizkusili ob čelnih in stranskih trkih. Ti so demonstrirali prav trčenja z drevesom. Pri tem so uporabili višjo hitrost kot so običajno predpisane za varnostne trke.

Pri preizkusu so ugotovili, da so varnostno električna vozila na ravni primerljivih avtomobilov s klasičnimi motorji na notranje izgorevanje. Visokonapetnostni sistemi so se ob trku izklopili, kljub znatnim poškodbam baterijskega paketa ni bilo požarov, vzorci poškodb pa so bili prav tako primerljivi s klasičnimi avtomobili.

Pri treh od štirih trčenj so uprizorili stranski trk. Renault zoe je v steber zapeljal s hitrostjo 60 kilometrov na uro, nissan leaf (prve generacije) pa s 60 in tudi 75 kilometrov na uro. V dodatnem četrtem primeru se je leaf zaletel še s hitrostjo 84 kilometrov na uro.

Kako gasiti baterije avtomobila?

Preizkušali so tudi nove tehnike reševanja in predvsem gašenja baterijskih sklopov. Gasilci imajo tako na voljo posebno cev, ki jo lahko porinejo v poškodovani del baterije. Gašenje tako poteka znotraj baterijskega sklopa, ogenj pa se ne razširi še na ostale celice baterije. Pri Dekri poudarjajo, da bodo morali ta sistem gašenja še dodatno testirati in nato videti, kako učinkovit je v praksi. Dodali so, da je reševanje potnikov iz električnega vozila enako hitro kot iz klasičnega, prav tako pa po mnenju njihovih strokovnjakov tudi reševalci in gasilci niso podvrženi večjemu tveganju.