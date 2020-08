Ni šala! Tudi tak ferrari se vozi po cestah. #video

Tako kot vsi ferrarijevi 360 modena je tudi ta zapeljal iz tovarne v Maranellu, da bo s svojimi športnimi geni razveseljeval britanskega voznika. Leta 2012 ga je nato prvotni lastnik prodal v Avstralijo, ki ga je nemudoma razrezal na polovico in pričel s predelavo.

Uporabili so aluminij in steklena vlakna

Ker je 360 modena izdelan iz aluminija so za podaljšanje uporabili aluminij in izdelali streho, zadnja vrata ter stranice iz steklenih vlaken. S pomočjo aluminija in steklenih vlaken je uspelo avstralskemu lastniku spremeniti ferrarijev 360 modena v razkošno limuzino. Foto: Carsales Zaradi uporabe steklenih vlaken so poskrbeli, da se kljub dodatni dolžini masa ni bistveno povečala. V njem je sedaj prostora za prevoz osmih oseb, ne manjka niti TV, zmogljiv zvočni sistem, barvna osvetlitev in bar.

Ferrarijevo limuzino še vedno poganja 3,6-litrski osemvaljnik z 294 kilovati, a so morali uporabiti drugačen menjalnik - vzeli so ga iz modela subaru liberty GT. Avstralski lastnik želi za to ferrarijevo stvaritev kar 240 tisoč evrov, očitno pa je bila ta limuzina priljubljena izbira zabavljačev, saj ima prevoženih 65 tisoč kilometrov.

Foto: Carsales

Foto: Carsales Foto: Carsales