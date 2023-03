Neverjetno: kultni ferrari po 30 letih še v zaščitni foliji

Ferrari enzo sodi med najbolj znamenite športne avtomobile. Predstavili so ga leta 2003. Bil je naslednik modelov kot so bili 288 GTO, F40 in F50, posvečen pa je bil ustanovitelju družbe Enzu Ferrariju. Vanj so želeli prenesti kar največ takratne tehnologije formule ena. Enza je poganjal atmosferski motor V12 z močjo 651 “konjev”. Posebnost ena je bila kajpak tudi ekskluzivnost. Izdelali so jih 399 in še enega dodatnega za papeža Pavla II. v 2004.

Nikoli ga niso registrirali

Dražbena hiša RM Sotheby’s zdaj prodaja enega najbolj ohranjenih in verjetno edinega, ki je še vedno v notranjosti zavit v zaščitno folijo. Za nameček to ni rdeč ferrari, predstavlja pa različico Argento Nürburgring, kakršnih so izdelali le devet. Tega enza s številko šasije 132662 so leta 2003 poslali na Japonsko in do danes ga lastniki niso registrirali za uporabo v prometu. Avtomobil ima zato prevoženih le 227 kilometrov.

Trenutno se nahaja v kanadskem Ontariu, na dražbi ga bodo prodajali sredi marca.

Foto: RM Sotheby's

Foto: RM Sotheby's

Foto: RM Sotheby's