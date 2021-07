Neverjetno: Dončić, Pogačar, Verstappen in zdaj še ta Finec

To je obraz najmlajšega zmagovalca relija za svetovno prvenstvo. Pri 20 letih je to danes postal Kalle Rovanpera.

Kalle Rovanpera je star 20 let in danes je v Estoniji zmagal na svojem prvem reliju za svetovno prvenstvo. Foto: Red Bull V mnogih športih je očiten pohod izjemno mladih in nadarjenih tekmovalcev, ki postavljajo nove meje. Medtem ko Luka Dončić uživa košarkarske (tekmovalne) počitnice, bodo danes vsaj trije “dvajsetletniki” prešerno razpoloženi. Tadeja Pogačarja pri 22 letih le še zadnja etapa loči do druge zaporedne zmage na kolesarki Dirki po Franciji. Max Verstappen bo v Silverstonu dirko svetovnega prvenstva formule ena začel s prvega štartnega mesta, potem ko je včeraj dobil sploh prvo izpeljano sprintersko kvalifikacijsko dirko. Ne glede na razplet današnje dirke bo Silverstone zapuščal kot vodilni dirkač svetovnega prvenstva.

Medtem je v Estoniji brezhiben reli za svetovno prvenstvo odpeljal še 20-letni Kalle Rovanpera. Tovarniški voznik Toyote je vodil skoraj cel reli in imel v cilju minuto prednosti. Postal je najmlajši zmagovalec relija za svetovno prvenstvo. Do zdaj je ta mejnik držal njegov današnji moštveni vodja Jari-Matti Latvala (23 let), pred njim pa dolgo še en Finec in sicer Henri Toivonen (24 let).

Rovanpera je vodstvo v Estoniji prevzel po četrti hitrostni preizkušnji in ga zadržal do cilja. Foto: Red Bull

Podedoval je dirkaške gene očeta in jih še nadgradil

Golobradi Finec je bil pred desetletjem prava senzacija YouTuba. Njegov oče Harri ga je postavil za volan domačih avtomobilov in ga poslal na zaledenelo jezero. Kalle je komaj videl na cesto, toda volan je že kot desetletnik sukal izjemno spretno. To je bil dokaz, da je podedoval očetove gene. Harri Rovanpera sicer ne sodi med najuspešnejše finske dirkače vseh časov, toda bil je občasni tovarniški voznik Peugeota, Mitsubishija in Seata. Leta 2001 je na Švedskem osvojil svojo edino zmago za svetovno prvenstvo. Kalle je bil takrat star komaj štiri mesece.

Kalle Rovanpera je bil star komaj 14 let, ko je v Latviji nastopil na prvih relijih. To je bilo leta 2015, torej pred šestimi leti. Na latvijskih relijih je lahko nastopil brez vozniškega dovoljenja. Na etapah med hitrostnimi preizkušnjami, ki so seveda zaprte za promet, je dirkalnik vozil sovoznik Risto Pietilainen. Ta je bil nekoč tudi sovoznik Kallejevega očeta.

Pomembno razvojno obdobje je Rovanperi zaupala Škoda. Foto: Škoda

Rovanpera je bil leta 2015 latvijski reli prvak v razredu R2, leto pozneje je bil najboljši v absolutni konkurenci, leta 2017 pa se je 16-letnik - in to s posebnim dovoljenjem finske zveze AKK - udeležil finskega prvenstva v reliju. Odpravil se je tudi na relije v tujino, nato pa so mu pri 17 letih Finci že dovolili opraviti izpit za vozniško dovoljenje. To je bil predpogoj za udeležbo na reliju svetovnega prvenstva. Debi je opravil konec sezone 2017 v Walesu.

Vse ostalo je praktično že zgodovina. Leta 2018 je postal Škodin tovarniški voznik in predlani postal svetovni prvak v razredu WRC2. Lani je postal Toyotin tovarniški voznik in letos spomladi prvič vodil v skupnem seštevku svetovnega prvenstva.

Pot proti vrhu mu je znotraj Toyote odprta

Danes bo Kalle Rovanpera, seveda skupaj s sovoznikom Jonnejem Halttunenom, prvič odprl šampanjec za zmago v skupni razvrstitvi. Pri Toyoti se uči od najboljših; tako od svetovnega prvaka Sebastiena Ogierja, kot tudi od Latvale in prav gotovo posredno tudi od nekdanjega Toyotinega šefa v reliju Tommija Makinena. Rovanperra je dirkač za prihodnost svetovnega prvenstva, ki ga kmalu čaka menjava generacij. Vozniki kot so Ogier, Neuville in Tanak so v zadnjem delu svojih kariere, za Rovanperro se pot proti vrhu zdaj šele zares začenja.

Letos je imel mladi Finec precej vzponov in padcev. Tako se je zanj končal reli za SP na Hrvaškem. Foto: Red Bull

Rovanpera je predstavnik mlade generacije voznikov relija, ki bo krojila vrh v prihodnjih letih. Foto: Red Bull