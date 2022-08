Neslišno v naravo: tako si kampiranje predstavljata Opel in Renault #foto

Z začetkom epidemije covid-19 se je priljubljenost manjših kamperjev močno povečala. Gre za manjše izpeljanke avtodomov, ki slonijo na potniških kombijih in ponujajo predvsem hitro možnost pobega v naravo. To sta spoznala tudi Opel in Renault ter razkrila dva nova električna prototipa. Prvi sloni na električni zafiri, ima prostora za štiri osebe in domet do 322 kilometrov. Renault je hippie caviar motel, kot se uradno imenuje koncept, postavil na električno različico kangooja. Prav tako v njem lahko bivajo do štiri osebe, njegov doseg pa je podatkih tovarne do 285 kilometrov.

Svet avtodomov je leta 2020 s prihodom epidemije zaživel s polnimi pljuči. Prodaja avtodomov je v Evropi zrasla za 20,1 odstotka in dosegla rekordno vrednost − 159.082 prodanih avtodomov v enem letu. V Sloveniji so leta 2020 prodali 311 avtodomov, lansko leto pa kar 422. Podobno je tudi v drugih evropskih državah, največji trg v Evropi pa je nemški, kjer so prodali lani 81.420 avtodomov. To hitro rast so opazili številni prodajalci avtomobilov in zato svoje potniške kombije pospešeno prilagajajo potrebam kupcev. Opel in Renault priložnost vidita v električni različici avtodoma, ki sloni na obstoječih potniških kombijih.

Opel bo prihodnje leto na ceste pripeljal električni avtodom, prvič pa ga bodo v živo predstavili čez manj kot mesec dni v Nemčiji. Foto: Opel

Neslišen pobeg v neznano

Zaradi manjših dimenzij, številnih asistenčnih sistemov in manjše mase so takšni avtodomi postali zelo priljubljeni, saj omogočajo hiter in nenaporen pobeg v naravo. Z njim se lahko praktično vsi zapeljejo tudi po slabše urejenih cestah, se pripeljejo na nekoliko bolj zahteven hrib ter prespijo, kjerkoli želijo (če zakonodaja to dovoljuje).

Pri oplu so zato predstavili koncept zafira-e crosscamp flex. Poganjata ga elektromotor s 100 kilovati in baterija z zmogljivostjo 75 kilovatnih ur. Ker je litij-ionska baterija namenjena pogonu, so Nemci v avtodom dali še dodatno baterijo z zmogljivostjo 95 amperskih ur. Slednja je namenjena napajanju luči, hladilnika, vtičnic USB in drugih zunanjih porabnikov električne energije.

Reciklirani materiali in nenavadno ime

Renault je lansko leto predstavil razstavni prototip hippie caviar hotel, ki je slonel na večjem modelu trafic in je bil odgovor na naraščajoče zahteve avanturističnih kupcev. Letos julija je na ceste zapeljal serijski renault trafic spacenomad, ki je prva tovrstna tovarniško predelana različica tega kombija.

Renault zdaj z novim razstavnim prototipom hippie caviar motel predstavlja drugo dejanje svoje strategije izdelkov za prosti čas. Manjši koncept sloni na električni različici kangooja, zato ima elektromotor z 90 kilovati in baterijo s kapaciteto 45 kilovatnih ur, ki omogoča do 285 kilometrov dosega. Dodatno se pohvali koncept še s policami in podom, izdelanim iz recikliranih pnevmatik in plutovine.

Tudi Renault bo koncept predstavil septembra v Nemčiji, enkrat prihodnje leto pa bo ta avtodom zapeljal tudi na evropske ceste. Foto: Renault

Foto: Opel