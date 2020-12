Nepričakovana uspešnica: Avstrijci so jih izdelali že 400 tisoč

Mercedes-Benz je razred G začel proizvajati leta 1979, vse od svojih začetkov pa velja za enega od najbolj terensko zmogljivih serijskih avtov. Večina lastnikov sicer ne preizkusi njegovih talentov in raje uživajo v razkošju, a njegova priljubljenost z leti hitro narašča. Leta 2017 so izdelali štiristotisoči avto, le tri leta pozneje pa v graški tovarni Magna Steyr praznujejo nov jubilej.

Razred G z vsakim letom pridobiva veljavo. Avtomobil, ki je postal sinonim za terenske zmogljivosti in prestiž, postaja prava prodajna uspešnica. Skupek natančno izklesane kovine, prvovrstnega usnja in diferencialov izdeluje graška tovarna Magna Steyr. Pravzaprav ga tam izdelujejo od vsega začetka.

V 38 letih 300 tisoč, potem v treh letih 100 tisoč

Ne le zaradi prazničnega decembra, pri Mercedes-Benzu so odlično razpoloženi tudi zaradi odlične prodaje svojega razreda G. Če so prej v 38 letih izdelali tristo tisoč avtov, so jih zdaj od julija 2017 do decembra 2020 izdelali še dodatnih sto tisoč. Kljub visoki nakupni ceni (več kot sto tisočakov) se prodajne številke višajo.

Pred razredom G je očitno še svetla prihodnost, v prihodnosti bo na voljo tudi kot povsem električni zmogljivi terenec. A naj se vrnemo k štiristotisočemu G. Ta bo odšel k novemu lastniku v Porenje v Nemčiji, k velikemu ljubitelju razreda G. Do zdaj je imel v lasti že približno dvajset G-jev, ta pa bo zagotovo eden od najbolj posebnih v njegovi zbirki.

Razred G je eden od najbolj klenih športnih terencev na svetu, a večina lastnikov ga kupi zaradi prestiža in njegove pojavnosti. Foto: Mercedes-Benz