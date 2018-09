Neodgovorno in nevarno: skozi Kamnik s 139 kilometri na uro

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Kamniški policisti so včeraj zvečer pri kontroli prometa zaustavili 30-letnega voznika, ki je v naselju vozil s 139 kilometri na uro. Vozniku so odvzeli vozniško dovoljenje ter mu predpisali 1.200 evrov globe in 18 kazenskih točk.