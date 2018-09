Vozniška past, ki je del slabe odločitve v sekundi

Pred tedni je voznica z osebnim avtomobilom v Žabnici trčila v otroka, ki je cesto na označenem prehodu za pešce prečkal v spremstvu starša. Voznica je pred nesrečo vozila za osebnim avtomobilom, ki je otroku s staršem pred prehodom normalno ustavil, kar pa zaradi neupoštevanja pravil varne vožnje ni uspelo voznici, ki je voznika pred sabo obvozila in na prehodu trčila v otroka. Ta je utrpel lažje telesne poškodbe.

Zavirati in ne obvoziti pešca na prehodu

To je klasično situacija, ki običajno nastane zaradi vožnje na neustrezni varnostni razdalji ali prehitre vožnje, zaradi rabe mobilnih telefonov med vožnjo, ukvarjanja z radijem, nepozornostjo in podobno. Vozniki se morajo prehodom za pešce približevati previdno.

"Če pešec že stoji pred prehodom, naj mu ustavijo in ne, kot se velikokrat dogaja, da zgolj nekoliko zmanjšajo hitrost in odpeljejo mimo. Še bolj nevarne so situacije, ko vozniki pešca, ki je stopil na prehod obvozijo in ne ustavijo," dodajajo policisti z PU Kranj.

Opozarjali smo tudi na primere prehodov v mestih, ko se kolona vozil ustavi na prehodu, po drugem pasu pa promet poteka tekoče. Takrat lahko na prehod izza ustavljenih vozil pritečejo tudi otroci.

"Zagotavljanje varnosti otrok je v prvih septembrskih dneh ena najpomembnejših nalog policije. Zato bomo v okolici šol policisti v prvih šolskih dneh izvajali poostren nadzor prometa. Preverjali bomo varno hojo otrok in prečkanje ceste, opremljenost prvošolčkov z rumenimi ruticami in odsevnimi telesi, brezhibnost koles in mopedov ter pravilno uporabo varnostne čelade. Poostreno pa bomo nadzirali tudi prevoze otrok v šolo in iz nje. Več informacij, kako bodo v prvih šolskih dneh potekale aktivnosti policije, pa tudi poziv voznikom, naj bodo v teh dneh še posebej previdni," sta dejala generalni direktor policije Simon Velički in predstavnik Sektorja uniformirane policije na PU Kranj Simon Sušanj.

En mesec po začetku šolskega leta vozniki manj pozorni na pešce

S kamero smo lani obiskali nekaj prehodov za pešce v Ljubljani in primerjali položaj z začetkom septembra, ki zaradi začetka novega šolskega leta prinaša precej večji nadzor nad prehodi za pešce. Medtem ko so prehodi za pešce v bližini šol dobro označeni, je prečkanje ceste zunaj šolskega okoliša marsikdaj nevarno in tudi stresno opravilo.

Vozniki niso opazili pešca, ki na prečkanje čaka na svoji strani ceste in vsaj po eni strani ceste vozijo mimo. Poglavje zase so prehodi v mestnih središčih, kjer ni semaforja, gneča pa v obe smeri velika tudi zunaj jutranjih in popoldanskih prometnih konic. Avtomobili pogosto ustavijo tudi na prehodu za pešce, prek tega pa se odvija pravi kavbojski rodeo iskanja za svoj centimeter prostora na cesti.

Otroci v največji meri umirajo zaradi prometnih nesreč



Čeprav je problematika varnosti na prehodih za pešce širša in velja za vsa področja v večjih mestih in na podeželju, v nevarnih situacijah pa se znajdejo ljudje vseh starosti, so še posebej ranljivi najmlajši.



Prometne nesreče so po podatkih Svetovne zdravstvene organizacije glavni razlog umrljivosti otrok in mladostnikov. Slovenija spada med evropskimi državami v povprečje glede varnosti otrok z 1,5 umrlimi otroki v prometu na milijon. Glede na udeležbo v prometu so mlajši otroci najpogosteje udeleženi v prometnih nesrečah kot potniki v osebnih vozilih (50 %), med starejšimi pa tudi kot vozniki enoslednih motornih koles, kolesarji in pešci. Prometne nesreče otrok se večinoma zgodijo znotraj naselij (67 %) ter v popoldanskih urah (med 14. in 21. uro).