Nekateri v EU so zelo radodarni, kje je Slovenija?

Trenutno 21 držav članic Evropske unije nudi finančne spodbude za nakup električnih avtomobilov, nekatere med njimi tudi za priključne hibride in odpis starih vozil s termičnimi motorji. V Sloveniji bo še slab mesec potekala javna razprava o posodobitvi energetskega in podnebnega načrta, del katerega bo tudi kompleksno spodbujanje prehoda na alternativne pogonske vire.

Med strateške odločitve sodijo tudi investicije v polnilne rešitve z vodikom. Foto: Gregor Pavšič Ministrstvo za infrastrukturo že izvaja postopek posodobitve nacionalnega energetskega in podnebnega načrta (NEPN). Danes bodo v Ljubljani pripravili javno predstavitev osnutka poročila izvajanja NEPN v Sloveniji in postopek njegove posoditve.

"Javna predstavitev osnutka poročila o stanju izvajanja NEPN v Sloveniji bo odlična priložnost za prvo vključitev širše strokovne javnosti in vzpostavljanje podnebno-energetskega dialoga v Sloveniji. Poleg predstavitve ocene stanja bodo predstavljeni glavni izzivi in usmeritve pri posodobitvi NEPN – oblikovanje nacionalnih ciljev in usmeritev do leta 2030, strateška zanesljivost oskrbe z energijo, dolgoročno razogljičenje preskrbe z energijo in podobno," sporočajo z infrastrukturnega ministrstva, ki bo posvetovanje z javnostjo izvajalo do 21. oktobra.

Na področju elektromobilnosti zelo uspešna Danska nima neposrednih subvencij. Foto: Gregor Pavšič

Del energetskega in podnebnega načrta je tudi priprava na prehod novih avtomobilov s klasičnih termičnih na elektromotorje. Povečevanje deleža tovrstnih vozil brez neposrednega izpusta in obenem deleža električne energije iz obnovljivih virov so prav tako del evropske usmeritve, ki jim morajo države članice slediti. V nasprotnem primeru sledijo visoke kazni, zato se tudi države po Evropi različno lotevajo najrazličnejših spodbud za povečevanje prodaje električnih vozil.

Dolgo so bile v ospredju nepovratne subvencije, še bolj stabilne so različne davčne ugodnosti za posameznike in predvsem podjetja. Države so po Evropi tudi omejile nakupno ceno avtomobilov, ki so še upravičeni do subvencije. V Sloveniji je trenutno ta meja pri 65 tisoč evrih.

V Sloveniji nudi Eko sklad fizičnim kupcem do 4.500 evrov subvencije (odvisne so od razpoložljivih sredstev), prav tako tudi nizkoobrestno financiranje. Za pravne kupce je letos spremenjena zakonodaja prinesla prednosti na področju bonitet in možnosti odbitnega DDV. Zanimiva bi bila možnost subvencij za rabljene električne avtomobile, in sicer zaradi težav v dobavi novih. V Sloveniji trenutno ni ugodnosti za nakupe priključnih ali samopolnilnih hibridov.

Pomembna strateška odločitev bo tudi nadaljnja širitev javne mreže polnilnic, še posebej tistih z enosmernim tokom DC. Foto: Gregor Pavšič

Tesla model Y je v Sloveniji letos najbolje prodajani električni avtomobil, a s svojo vstopno ceno do prihoda osnovne različice z enojnim motorjem ni spadal med avtomobile s pripadajočo subvencijo Eko Sklada. Foto: Gregor Pavšič

Največji poudarek je na davčnih ugodnostih

Danes že skoraj vse države EU nudijo eno izmed oblik ugodnosti. Danes 21 držav, kar so štiri več kot v letu 2021, nudi spodbude, kaže pregled Evropskega združenja avtomobilskih proizvajalcev (ACEA). Šest držav, kar so štiri manj kot lani, ne nudi nikakršnih finančnih spodbud. V teh državah lahko kupci računajo na davčne spodbude. Estonija je edina država, ki za zdaj ne nudi nikakršnih ugodnosti pri nakupu električnega avtomobila.

Zanimiv je primer Danske, ki velja za eno izmed držav z velikim deležem novih električnih avtomobilov. Tem so močno zmanjšali obdavčitev, ki je sicer za klasične avtomobile v tej državi izjemno visoka. Mnogi električni avtomobili so tako veliko cenejši kot primerljivi avtomobili s termičnimi motorji.

Francozi in Italijani nagradijo odpis starega termičnega avtomobila

Po podatkih ACEA so trenutno s spodbudami zelo radodarni na Hrvaškem, kjer lahko kupec električnega avtomobila računa na subvencijo do 9.333 evrov. Podobno velja za Francijo, kjer gospodinjstvo pri nakupu električnega avtomobila s ceno do 45 tisočakov dobi subvencijo šest tisoč evrov.

Če ob tem odjavi svoj avtomobil s termičnim motorjem in kupi nov ali celo rabljen električni avtomobil, dobi Francoz še do pet tisoč evrov dodatnih spodbud. Ta znesek je sicer odvisen od finančnega stanja posameznika, rezerviran pa je za nakupe avtomobilov do 60 tisoč evrov.

Kaj pa priključni hibridi?

V Nemčiji znaša subvencija 7.500 evrov, za cenejše avtomobile s ceno pod 40 tisočaki pa kar devet tisoč evrov. Nemci priznavajo tudi subvencije za priključne hibride, in sicer 6.750 oziroma 5.625 evrov. Trenutno sicer poteka razprava, da bi te pogoje nekoliko zaostrili.

Tudi naši vzhodni sosedi Madžari so dokaj naklonjeni priključnim hibridom, saj jim omogočajo davčne ugodnosti. Pri električnih avtomobilih sta na voljo subvenciji 1.150 evrov za nakupno ceno od 32 do 44 tisoč evrov oziroma 7.350 evrov za avtomobile, cenejše od 32 tisočakov.

V Italiji znaša subvencija trenutno tri tisoč evrov. Prvih pet let je kupec upravičen do odpisa lastniškega davka tudi za klasične samopolnilne hibride. Dodatna dva tisočaka prejme ob odpisu starega termičnega avtomobila.

In še Avstrija. Do konca leta 2022 znaša subvencija za nakup električnega ali vodikovega avtomobila tri tisoč evrov, za priključne hibride pa 1.250 evrov.