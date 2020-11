Ne hibridni, Toyota ima električni kombi #foto

Toyota je odgovorila na zahteve kupcev in predstavila električno različico srednje velikega potniškega kombija. Proace verso electric bo na ceste zapeljal marca prihodnje leto v treh različno dolgih izvedenkah, s štirimi različnimi paketi opreme, dvema kapacitetama baterije in hitrim polnjenjem z močjo do sto kilovatov.

Proace verso bo kljub električnemu pogonu na voljo v štirih paketih opreme - combi, shuttle, family in VIP. Odvisno od razporeditve sedežev in paketa opreme lahko sprejme od pet do devet ljudi.

230 ali 330 kilometrov dosega

Litij-ionska baterija je seveda nameščena na dno vozila. Nekoliko manj zmogljiva ima 50 kilovatnih ur in doseg do 230 kilometrov, medtem ko je na voljo tudi zmogljivejša baterija s 75 kilovatnimi urami in 330 kilometri dosega. Pri obeh je vgrajen elektromotor s 100 kilovati in 260 njutonmetri navora. Najvišja hitrost je omejena na 130 kilometrov na uro.

Vse različice so serijsko opremljene s 7,4-kilovatnim polnilcem, za doplačilo je na voljo možnost močnejšega polnjenja z 11 kilovati. Na voljo je tudi hitro polnjenje z močjo do 100 kilovatov, večja baterija se od 10 do 80 odstotkov napolni v 45 minutah.

Od števila potnikov je odvisen tudi volumen prtljažnega prostora. Ob devetih sedežih je velik 280 litrov, brez zadnje vrste se poveča na 640 litrov in se v najboljšem primeru lahko poveča na 1.060 litrov. Standardna nosilnost znaša eno tono, pri modelu z baterijo s 50 kilovatnimi urami pa jo je možno povečati na 1,2 tone. Vozilo zmore tudi vleko 1-tonske prikolice (v primeru, da tovor v kabini ne presega 50 % osnovne nosilnosti).

Dve bateriji, opcija polnjenja prek AC z 11 kilovati in hitro polnjenje do 100 kilovatov Foto: Toyota

Foto: Toyota