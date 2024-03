Ne bo le električni: Peugeot razkriva sedemsedežnika #foto

Peugeot je po razkritju novega 3008 pokazal še 25 centimetrov daljšega brata 5008, ki si z 3008 deli veliko oblikovalskih potez in tudi precej tehnike. Bistvo 5008 je v dodatni tretji vrsti, kjer sta na voljo še šesti in sedmi sedež. Avtomobil prihaja z modularne platforme STLA medium, kar pomeni možnost tako polno električnega kot tudi hibridnega pogona. Pri teh ne bo samopolnilnega hibrida, temveč bosta na voljo mehki in priključni hibrid. Pri električnem je Peugeot tudi pri 5008 stavil na velike baterije, ki imajo lahko kapaciteto skoraj 100 kilovatnih ur in s tem tudi uradni doseg vse do 660 kilometrov

Poudarki novega peugeota 5008

Avtomobil je dolg 4,79 metra, medosna razdalja meri 2,9 metra

v primerjavi s 3008 je daljši za 25 centimetrov, je tudi pet centimetrov višji in ima 15 centimetrov daljše medosje

prostora je do sedem potnikov; sedeža v tretji vrsti imata samostojni naslonjali in nastavljiva vzglavnika

druga vrsta je premična v razmerju 60:40, naslonjala pa je mogoče spreminjati v razmerju 40:20:40

prtljažnik je tudi v različici s sedmimi sedeži dolg 42 centimetrov, prostornina prtljažnika pri dvignjenih sedmih sedežih je 259 litrov (predhodnik 167 litrov)

ob zloženem šestem in sedmem sedežu znaša prostornina prtljažnika 748 litrov (prehodnik 952 litrov)

pod tretjo vrsto sedežev oziroma osnovnim prtljažnim dnom je še dodatni 80-litrski prostor za shranjevanje

velikost baterije pri električnem e-5008 bo 73 ali 98 kilovatnih ur (kWh)

doseg po WLTP znaša do 660 kilometrov

polnjenje DC ima moč do 160 kilovatov; pri polnilnicah AC je moč 11-kilovatna, mogoče pa je dokupiti tudi 22-kilovatni polnilec

poleg električnega pogona bo na voljo tudi blagi in priključni hibrid; pri blagem je osnova 136-“konjski”, pri priključnem pa 150-“konjski” bencinski motor; električni doseg priključnega hibrida bo do 80 kilometrov

pri električnem z dvokolesnim pogonom bo moč elektromotorja 157 ali 170 kilovatov, pri različici z dvojnim motorjem pa bo sistemska moč 237 kilovatov

Foto: Peugeot

Foto: Peugeot

Foto: Peugeot

Foto: Peugeot

Foto: Peugeot

Foto: Peugeot

Foto: Peugeot

Foto: Peugeot