Nazaj v Evropo: Nemec se umika kot vodja razvoja Hyundaia

Albert Biermann, eden ključnih razvojnikov pri gradnji znamk Hyundai in Kia, se umika iz vodstva raziskav in razvoja. Pri Hyundaiu, ki želi postati mobilnostno podjetje in ne več le proizvajalec avtomobilov, za zdaj neuradno na nitki visi tudi služba dolgoletnega oblikovalca Petra Schreyerja.