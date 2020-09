Naslednji teden razkritje: visoki prodajni cilji novega volkswagna

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Volkswagen bo naslednji teden razkril nov električni križanec ID.4 in letno jih nameravajo prodati kar pol milijona.

Volkswagen pet let po dizelski aferi na trg še ni čisto zares poslal dolgo pričakovanega ID.3, svojega prvega namenskega električnega avtomobila in prvega s platforme MEB. Kljub temu v Wolfsburgu z nestrpnostjo napovedujejo novi električni model ID.4, ki ga bodo v serijski različici razkrili čez nekaj dni.

To je električni crossover, s katerim želijo ugoditi željam evropskih kupcev po taki karoserijski izvedbi in ponuditi avtomobil, ki bo konkurenčen Teslinemu modelu Y.

Izdelovali ga bodo na treh celinah, to bo pravi globalni električni avtomobil

Ralf Brandstatter, predsednik znamke Volkswagen, je pred razkritjem trdno prepričan v velik potencial avtomobila. Volkswagen želi do leta 2025 letno prodati 1,5 milijona električnih avtomobilov, delež ID.4 pa bo predvidoma približno tretjinski. Vsako leto bi v tem primeru prodali pol milijona vozil ID.4.

Volkswagen kajpak stavi na veliko povpraševanje po razredu športnih terencev. To je že najbolje prodajani razred v ZDA in na Kitajskem, tudi v Evropi se ponaša z najhitrejšo rastjo. Volkswagen bo ID.4 izdeloval v Evropi, na Kitajskem in pozneje tudi v ZDA.

Brandstatter je obenem potrdil, da bodo naslednji koncernski električni avtomobili s platforme MEB tudi škoda enyaq, audi Q4 e-tron in cupra el-born.

Notranjost je podobna kot v volkswagnu ID.3. Foto: Volkswagen

Foto: Volkswagen