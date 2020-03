Nas skrbijo izpušni plini? Gume so tisočkrat bolj ''umazane''.

Okoljevarstveniki so vse bolj zaskrbljeni s škodljivimi delci, ki prihajajo iz pnevmatik ob njihovi obrabi. Težava je toliko večja v primeru težjih električnih vozil in predvsem športnih terencev, saj je zaradi višje mase in drugih elementov obraba pnevmatik še večja. Po drugi strani se pojavlja še težava s predpisi. Proizvajalci avtov morajo namreč striktno slediti vsem zakonskim zahtevam, zato so današnji novodobni motorji izredno čisti, medtem ko proizvajalci pnevmatik ali zavornih delov pri izdelavi niso omejeni s strogimi ekološkimi zakoni.

Pnevmatike pri obrabi v okolje spuščajo majhne delce, ki v določenih pogojih tisočkrat bolj onesnažujejo okolje kot današnji avtomobilski motorji. Foto: Nokian

Ne le večja poraba, znatno je večja tudi obremenitev okolja

Pri Emissions Analytics so v raziskavi odkrili, da pnevmatike lahko obremenjujejo okolje tisočkrat bolj, kot plini iz izpušnih sistemov. Med skritimi onesnaževalci so tudi zavorni sistemi. Foto: Gašper Pirman 4,5 miligrama ogljikovega dioksida na kilometer lahko v zrak izpustijo moderni motorji, a na slabih cestah, v primeru ne dovolj polnih ali cenejših pnevmatik, pa je ta vrednost lahko, kot že omenjeno, tudi tisočkrat višja.

''Čas je, da ne pomislimo, kaj prihaja iz naše izpušne cevi, temveč predvsem onesnaženost z delci, ki jih povzročajo pnevmatike ali obraba zavor. Naši prvi testi so pokazali, da lahko iz pnevmatik pride šokantno veliko onesnaženja z delci - tisočkrat več kot pri emisijah, ki prihaja iz izpušnih cevi naših avtov,'' je dejal Richard Lofthouse, višji raziskovalec pri Emissions Analytics.

Motorji pod strogim nadzorom, proizvajalci pnevmatik pa brez

Še najbolj strašljivo pri vsem je predvsem dejstvo, da avtomobilske proizvajalce zakon strogo nadzoruje in regulira, medtem ko proizvajalcem pnevmatik v nobenem primeru ni treba upoštevati zakonskih zahtev glede obrabe pnevmatik. Emisije, ki prihajajo iz drugih virov, so postale bistveno večja težava od emisij, ki jih proizvedejo motorji. To postaja alarmantno še posebej zaradi vse večje prodaje športnih terencev in električnih avtomobilov, ki v večji meri obremenjujejo pnevmatike.