Na prodaj avtomobila Johna Lennona in Paula McCartneyja #foto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Prihodnji mesec bosta na prodaj dva avtomobila, ki sta si ju lastila John Lennon in Paul McCartney. Tako kot lastnika sta različna tudi avtomobila, eden je majhen nastopač, drugi je družinsko uporaben karavan.

Paul McCartney je imel zelo rad svojega minija in se je z njim rad pokazal. Foto: Worldide auctions

Globoko bo treba seči v žep

Na dražbi bodo prodajali modela mini cooper S DeVille iz leta 1965 in mercedes-benz E 300 iz leta 1979. Popolnoma različna avtomobila, a kupec, ki si ju bo lahko privoščil, bo dobil del neprecenljive zgodovine.

Beatli so naročili štiri minije

McCartneyjev mini je bil eden izmed štirih, ki jih je njihov menedžer Brian Epstein leta 1965 naročil za Lennona, Ringa Starra in Georgea Harrisona. Tri so naročili pri karoseristu Haroldu Radfordu, četrtega pa so dobavili pri podjetju Hooper.

Mini, ki bo prodan na dražbi prihodnji mesec, je opremljen z najboljšim paketom opreme S. Vgrajen ima 1.275-kubični motor, avtomobil je popolnoma originalen in je obarvan v zeleno barvo california sage green. McCartneyju je bil tako pri srcu, da je bil del filma Magical mystery tour iz leta 1967.

Dodatno so nanj namestili pomožen par žarometov, pomično streho in zadnje žaromete z astona martina.

Gre za avtomobil, ki ima poznano in preverljivo zgodovino. Cena bo šla v višave. Foto: Worldide auctions

Foto: Worldide auctions

Ceno dviguje dokumentirana preteklost

Na prodajni oder bo mini zapeljal brez pridržane cene, ta pa bo nedvomno visoka. Avtomobil ima poznano preteklost, v celoti dokumentirano in dokazljivo. Dokaze o njegovem lastništvu potrjujejo poleg filma še številne fotografije, na katerih je vidna tudi pevčeva poznejša žena Linda Eastman.

Zadnji avtomobil, ki ga je uporabljal

Lennonov mercedes bo prav tako na prodaj brez pridržane cene, ljubitelj pa bo moral za avtomobil, ki ga je kot zadnjega uporabljal in si ga lastil legendarni član Beatlov, odšteti precej denarja.

Karavanski razred E je Lennon kupil na željo žene Yoko Ono, v njegovem imenu pa ga je naročil njegov asistent Seaman leta 1978. Zgodovina avtomobila je še natančneje dokumentirana, zato naj bi na dražbi zanj iztržili še več denarja.

V njem je prevažal kitare med studijema The Hit Factory in The Record Plant. V njem je prevažal tudi prve posnetke albuma Double Fantasy.

Ko so ga umorili, je bil prav ta mercedes parkiran v hotelski garaži.

Oba avtomobila bodo v ZDA prodali 1. septembra.

Še dražji bo Lennonov mercedes. Ko so pevca umorili, je bil ta avto parkiran v hotelski garaži. Foto: Worldide auctions