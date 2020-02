Napovedujejo odpuščanja, a na finančne nagrade niso pozabili

Daimler je lani prodal nekoliko manj avtov in gospodarskih vozil kot leto prej, dvignil prihodke za tri odstotke, a kljub temu je čisti zaslužek padel za pet milijard evrov. Zaradi slabših rezultatov nameravajo ukiniti nekaj slabše prodajanih modelov in neuradno odpustiti do 15. tisoč ljudi. Kljub temu pa bo tudi letos aprila 130 tisoč delavcev dobilo finančno nagrado v višini 1.097 evrov.

Foto: Daimler

Ola Kallenius, izvršni predsednik Mercedes-Benza je že novembra lani napovedal strategijo, ki je znotraj koncerna predvidevala deset tisoč odpuščanj. To število naj bi se zdaj povečalo na 15 tisoč, je poročal nemški poslovni časnik Handelsblatt. Zaradi slabših obetov za prihodnost naj bi se odpovedali tudi projektom, s katerimi že dalj časa izgubljajo denar in niso del osrednjega Daimlerjevega poslovnega modela.

Velik padec čistega zaslužka

Daimler je lani prodal 3,34 milijona potniških avtov in gospodarskih vozil, kar je v primerjavi z letom prej malenkosten padec. Kljub temu se je prihodek koncerna dvignil s 167,4 na 172,2 milijarde evrov, a po drugi strani močno padel čisti dobiček. Ta se je znižal s 7,6 milijarde na 2,7 milijarde evrov. Toda tudi turbulentnih zadnjih 12 mesecev ne bo preprečilo izplačila nagrade svojim zaposlenim. Na aprilski plači bodo zaposleni dobili nagrado do 597 evrov in enkratni dodatek k plači do 500 evrov. Zaposleni bodo tako na svoj račun dobili do 1.097 evrov.

Okoli 130. tisoč delavcev je upravičenih do plačila nagrade, toda slednje bodo v primerjavi z lanskim letom znatno nižje. Lani so aprila na račun dobili 4.965 evrov, leta 2018 pa celo 5.700 evrov nagrade.

Večji je dobiček, večjo nagrado dobijo zaposleni

Pri Daimlerju nagrade zaposlenim podeljujejo vse od leta 1997 dalje. ''Zavedamo se, da morajo številni zaposleni delati pod stresom in zahtevnimi pogoji. Zato smo se skupno odločili, da jim zopet namenimo enkraten dodaten bonus. Vsem smo hvaležni za njihovo neverjetno učinkovitost in zavezanost,'' je potezo komentiral Michael Brecht, predsednik delovnega sindikata pri Daimlerju.

Bonus izplačujejo glede na finančno uspešnost podjetja. Leta 2019 je bil čisti zaslužek 4,3 milijarde evrov, še leto prej pa kar 11,1 milijarde evrov, zato so bili tudi bonusi v preteklih letih višji.