Napoved: vrača se stari znanec slovenskih cest

Mitsubishi je presenetil vse in s stilizirano skico napovedal novo generacijo colta. Gre za starega znanca naših cest, ki se na evropske in slovenske ceste vrača po skoraj desetih letih in bo na voljo jeseni 2023.

Colt, ki je bil prvič predstavljen leta 1962, ima bogato dediščino, saj je eno najbolj znanih imen Mitsubishija. Zadnja generacija, ki so jo izdelovali tudi v Evropi, je bila prodana v več kot 400 tisoč enotah med leti 2004 in 2014. Novega colta bodo proizvajali v Renaultovi tovarni Bursa v Turčiji.

Veliko skupnega bo imel s cliom

Tako kot ASX bo tudi colt slonel na platformi CMF-B, ki so jo skupaj razvili pri Renaultu, Nissanu in Mitsubishiju, ter si jo bo delil s cliom. "Mitsubishi Motors ima bogato zgodovino v segmentu B in ime Colt je zagotovo sinonim za to. Veselimo se pisanja novega poglavja v zgodbi colta ter Mitsubishi Motors znamke v Evropi," je zapisal Frank Krol, izvršni predsednik Mitsubishi Motors Europe.

Čeprav gre za precej zakrito fotografijo, lahko na njej vidimo prepoznaven dinamičen ščit, ki ima oblikovni znak Mitsubishijevih avtomobilov. Žarometi LED so povezani z masko hladilnika, oblikovna ekipa pa bo očitno vizualno novega colta dobro ločila od clia. Hibridna oznaka nakazuje tudi prihod hibridnih motorjev, ki so na voljo pri cliu.