Napoved: prihaja tretji in najmanjši Škodin SUV #video

Spomladi v soju žarometov, jeseni že na evropskih cestah

Škoda je svojo udeležbo na avtosalonu v Ženevi potrdila s kratkim videoposnetkom, v katerem napovedujejo skoraj v celoti zakritega tretjega člana družine SUV. Pomemben član bo pomagal dvigniti prodajni uspeh kodiaqa in karoqa, zato bo na ceste zapeljal že letos. Čeprav je koncept nosil ime vision X, lahko pričakujemo, da se bo ime novega modela začelo na črko K in končalo s črko Q.

Brez presenečenj pri pogonu in arhitekturi

Urbani mestni terenec bo slonel na prilagodljivi koncernski arhitekturi MQB ter si motorno paleto delil s seat arono in volkswagen t-crossom. Bolj kot v pogonskem smislu se bo najmanjši Škodin SUV od drugih razlikoval po videzu. Kot razkrivajo prve fotografije, bo imel spredaj nameščene dvojne žaromete LED in zadaj tanke žaromete v tehnologiji LED z dinamičnim pomikom smernika. Očitno so dnevi dolgočasnih in mirnih Škodinih avtomobilov mimo, vsak novi model je namreč oblikovno bolj drzen in svež.

Več informacij bo znanih 5. marca, ko svoja vrata odpre avtosalon v Ženevi.

Škodin tretji SUV bo na evropske ceste zapeljal v drugi polovici leta. Foto: Škoda