Napoved novega modela: Suzuki prvič vstopa v nov svet

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Suzuki močno zaostaja za drugimi proizvajalci, saj še ne ponuja nobenega električnega modela. Japonci želijo temu narediti konec, zato so predstavili koncept eVX, ki napoveduje njihov prvi polno električni model, a bo na ceste zapeljal šele čez dve leti.

Pri Suzukiju sicer še niso pripravljeni razkriti pomembnejših informacij, zato žal ne vemo, kakšna baterija bo vgrajena v serijski model, niti kakšen bo doseg in kako močan elektromotor bo vgrajen. Vodilni so le potrdili, da bo model sledil terenskim zmogljivostim, ki jih imajo drugi Suzukijevi modeli, in napovedali štirikolesni pogon.

Izkoristili bodo prednosti namenske arhitekture

Električni športni terenec eVX je dolg 4,3 metra, širok 1,8 metra in visok 1,6 metra. Zaradi namenske arhitekture so lahko oblikovalci kolesa potisnili povsem na skrajna konca in s tem ustvarili prostorno potniško kabino ter obenem imeli veliko svobode pri zunanjem oblikovanju.

"Z veseljem razkrivam eVX, naše prvo globalno strateško električno vozilo. V skupini Suzuki nam je globalno segrevanje prednostna naloga. Spodbujamo vrsto globalnih ukrepov za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov. Suzuki bo še naprej zagotavljal dragocene izdelke našim strankam po vsem svetu, zato jih optimiziramo za način življenja in vožnje različnih ljudi," je dejal Toshihiro Suzuki, predsednik Suzukija.

Foto: Suzuki