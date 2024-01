Nakup vozila z napako, za katero vam ne priznajo garancije?

Oglasno sporočilo

Foto: 12MEDIA D.O.O.

Nakup rabljenega vozila

Pri nakupu rabljenega vozila je nujno, da ste pozorni na več ključnih dejavnikov. Prvič, bodite previdni, če je vozilo že nekajkrat zamenjalo lastnike, saj to lahko nakazuje morebitne težave. Prodajalci se pogosto trudijo biti prepričljivi in se predstavljajo kot posredniki za prijatelje, znance ali sorodnike, kar lahko vzbuja dvome. Pomembno je tudi, da zahtevate originalno dokumentacijo vozila, vključno s prometnim dovoljenjem, računi, kupoprodajnimi pogodbami, zavarovalno polico, homologacijo in servisno knjižico. Bodite pazljivi pri pregledu dokumentacije, saj lahko vsebuje ponarejene podatke. Primerjajte tudi podatke v dokumentaciji z dejanskim stanjem vozila, in sicer barvo, tip motorja in opremo. Preverite številko šasije na več mestih, bodite pozorni na morebitne poškodbe ali spremembe številk šasije ter pozorno preglejte vozilo in morebitne sledi prejšnjih poškodb.

Dobro premislite in analizirajte svoje možnosti za nakup rabljenega vozila. Če se znajdete v dilemi in bi se radi prepričali o svojih možnostih, se obrnite na Pravnika na dlani. Telefonsko pravno svetovanje in pregled ter priprava dokumentacije so le en klic stran – 01 280 8000. Dosegljivi smo vsak delovnik med 8. in 20. uro.

Novi zakon, ki spreminja pogoje

Od 26. januarja 2023 dalje je v veljavi nov Zakona o varstvu potrošnikov (ZVPot-1), ki spreminja pravice kupcev. Sicer se zakon nanaša na splošne pravice potrošnikov, a sem spadajo tudi kupci rabljenih avtomobilov. Prodajalcu ni treba izdati garancijskega lista za obdobje najmanj enega meseca (kot je to veljalo pred 26. januarjem 2023). Prav tako kupec v primeru odkritih nepravilnosti ali pomanjkljivosti ne bo mogel sam odločati, ali bo znotraj garancijskega roka vozilo vrnil in prejel kupnino, vozilo zamenjal za enako ali delujoče vozilo ali pa bo od prodajalca zahteval popravilo okvarjenega izdelka.

Kako je z garancijo pri nakupu rabljenega vozila?

Zakon uveljavlja pomembne spremembe pri stvarni napaki oz. sedaj imenovani neskladnosti. Za vsa vozila, kupljena po 26. januarju 2023, je ugotovljeno neskladnost mogoče uveljavljati dve leti po nakupu. Imata pa prodajalec in potrošnik možnost, da se dogovorita za krajši rok, vendar ta ne sme biti krajši od enega leta. Sedaj pride do razlike v vrstnem redu uveljavljanja napake. Potrošnik lahko zaradi neskladnosti najprej zahteva popravilo ali zamenjavo blaga za brezhiben izdelek (vozilo), pri čemer ima svobodo izbire med obema možnostma, če izpolnitev enega zahtevka za prodajalca ne bo pomenila nesorazmernih stroškov v primerjavi z izpolnitvijo drugega. Vračilo dela ali celotne kupnine (kot je to bilo možno pred 26. januarjem 2023) torej ni več takojšnja pravica. Potrošnik lahko to zahteva šele, če prodajalec ne more izpolniti nobenega od prej navedenih zahtevkov.

Prodajalec me je pretental, kaj naj storim?

Kakšne so vaše možnosti, je odvisno od tega, kje ste izdelek kupili – pri posamezniku ali trgovcu. Če ste avto kupili pri posamezniku, vaše pravice posredno določa klavzula "videno – kupljeno". To pomeni, da ste si vozilo ogledali, ga tudi preizkusno vozili in nato kupili. Če ste na vozilu našli stvarno ali skrito napako (napaka, ki je ni mogoče ugotoviti z običajnim pregledom avtomobila), o tem obvestite prodajalca. V primeru, da gre za stvarno napako, morate prodajalca obvestiti v roku osmih dni po podpisu pogodbe, v primeru skrite napake pa v roku osmih dni po ugotovitvi napake ali najkasneje v roku šestih mesecev po izročitvi vozila.

Ne najdete kompromisa in niste spretni pri pisanju? Ne delajte si sivih las in za pomoč prosite Pravnika na dlani! Vodili vas bomo v postopku in za vas tudi napisali dopis, ki ga boste naslovili na prodajalca. Rešitev za vašo težavo je zagotovljena s klicem na 01 280 8000!

Prodajalci oz. trgovci se ne bi smeli več skrivati za omejenim obdobjem garancije na papirju, temveč bodo morali bolj pozorno preveriti stanje vozila, ki ga prodajajo, vključno z natančno zgodovino prevoženih kilometrov in servisov. Če kljub temu najdete stvarno napako oz. neskladnost na blagu, morate prav tako čim prej obvestiti prodajalca (v roku dveh mesecev po odkritju napake). Priporočljivo je, da se kupec in prodajalec v primeru spora izogneta sodnim postopkom in skupaj najdeta kompromis, ki je sprejemljiv za oba. Če dogovor s prodajalcem glede odprave napake ni mogoč, pa mora kupec vložiti tožbo na pristojnem sodišču.

Naročnik oglasnega sporočila je 12MEDIA D.O.O.