V Sloveniji je bil do zdaj med kitajskimi avtomobilskimi znamkami prodajno uspešen predvsem MG (in delno Geely), kot naslednji pa lahko njihove rezultate ponovijo ali izboljšajo trgovci Dongfenga. Kakšen potencial ima električni box, kakšno vlogo igrajo višje carine in kakšen je za večino cenovni okvir za nakup novega avtomobila?

Konec prejšnjega tedna smo na Dongfengovem dogodku v Torinu, kjer so razkrili dva nova modela in tudi cilje glede širitve v Evropi, srečali tudi znanega slovenskega avtomobilskega trgovca Marka Femca. Ta prek svojega podjetja že več let v Slovenijo uvaža kitajske avtomobilske znamke, med katerimi je trenutno prodajno še posebej zanimiv Dongfeng – v Lombardiji smo spoznali nov mestni avtomobil box, ki bo s ceno 24 tisoč evrov (z vključeno subvencijo dobrih 17 tisoč evrov) med prvimi cenovno dostopenjšimi električnimi avtomobili. Box ima kar nekaj zanimivosti, saj pri štirih metrih ponuja nadpovprečno veliko prostora in nekaj zanimivosti – na primer stranska vrata brez okvirjev.

Dongfengova prodajna paleta na globalnem trgu in v Evropi. Foto: Gregor Pavšič

"To, kar sam vem že pet ali deset let, zdaj počasi prihaja v glave ljudi – predvsem kitajska elektromobilnost, ki so se je že pred desetletjem zelo resno lotili, zdaj kaže rezultate. V Evropi je trenutno marsikje alarm, ker smo dolgo glave tiščali v pesek in čakali z razvojem. Dongfeng in ostale kitajske znamke prihajajo z dobrimi in kakovostnimi izdelki ter rešitvami tudi na področju celovitejše mobilnosti," ocenjuje Femc.

Da so kitajske znamke postale zanimive, dokazuje tudi širitev prodajno-servisne mreže v Sloveniji. Znamko so namreč že dodali nekateri avtomobilski trgovci, ki so do zdaj prodajali druge (nišne) znamke.

Foto: Gregor Pavšič

Čeprav pri Kitajski pogosto omenjamo tamkajšnjo hitro rast deleža električnih avtomobilov, so proizvajalci vendarle pragmatični in izdelujejo tudi avtomobile z bencinskimi in hibridnimi motorji. Predvidevam, da mora biti trenutno tudi vaša strategija podobna?

Kitajska proizvaja avtomobile za globalne trge in zato prilagajajo svoj portfelj. Pogoni so različni. Nekateri trgi to zelo resno jemljejo, drugje pa je marsikdo še na začetku. Podobna je tudi naša strategija na slovenskem trgu in naj kupci odločijo, kdaj bodo spremenili svoje navade in opravili prehod z bencinskih na hibridne ali povsem električne avtomobile. Ne glede na pogon pa je želja ponuditi pravo kakovost avtomobila za primerno ceno.

Kakšno je vaše sodelovanje z znamko Dongfeng?

Mi smo uradni uvoznik za Slovenijo, Kosovo in Črno Goro. V Sloveniji imamo že več kot deset prodajnih in servisnih mest, zdaj pa trg tudi polnimo z vsemi modeli. Dongfeng je velika grupacija z veliko modeli, zato je težko pripeljati vse v kratkem obdobju. Da bi nam kdo od večjih trgovcev prevzel to vlogo, se ne bojim, ker že zdaj pokrivamo več trgov.

Do Evrope je priplula ladja s prvimi dva tisoč boxi za Evropo, koliko jih je namenjenih v Slovenijo?

Na prvi ladji jih bo za Slovenijo 20. To so avtomobili iz prednaročil. Že v tem tednu pa najbrž izvajamo nova naročila, seveda pa bodo spremljali dogajanje na trgu. Imeli bomo le različico z večjo baterijo, ker je razlika v ceni proti manjši bateriji relativno majhna. Doplačil ni, ker Kitajci nimajo marketinške poteze, da bi prodajali "goli" avtomobil in bi moral nato kupec doplačati še precej dodatne opreme. Vse je že vključeno v ceno, izbrati je treba le še barvo. Tudi to je nekaj novega na trgu in kupci tega niso navajeni.

Štirimetrski box bo zanimiv ne le zaradi cene, temveč tudi svoje prostornosti. Foto: Gregor Pavšič

Kakšni pa so vaši prodajni načrti z boxom?

Če bi jih prodali po 50 na mesec, bi bila to lepa številka. Vse, kar bi bilo več od tega, bi bilo le še toliko bolje.

Tudi znamka Voyah stavi predvsem na električne pogone. Kako pa sprejemate napovedane višje carine?

Carine na znamko Dongfeng so trenutno postavljene na 31 odstotkov, dokončno pa bodo znane konec oktobra oziroma z novembrom. Takrat bomo vedeli, kakšne bodo te carine in te bodo predvidoma nato veljale daljši čas.

Koliko pa je po vaši oceni danes psihološka meja za prodajo oziroma nakup avtomobila?

Kritična številka, kjer vsak Slovenec pravi "ja", je okrog 15 tisoč evrov. Vse, kar je nad 25 ali 30 tisoč evrov, pa že ni primerno in dostopno večini. Kdor je v avtomobile zaljubljen in mu pomenijo nekaj več, je pripravljen odšteti tudi večji znesek. Večina ljudi pa vendarle ni takih in nanje gledajo bolj racionalno. Po moji oceni 90 odstotkov kupcev išče avtomobil med 15 in 25 tisoč evri.