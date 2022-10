Najvišja ženska na svetu je prvič potovala z letalom #foto

Danes 25-letna Turkinja Rumeysa Gelgi se je rodila z Weaverjevim sindromom, ki povzroča pospešeno rast. Gelgijeva je visoka 215 centimetrov in je po Guinnessovi knjigi rekordov uradno najvišja ženska na svetu. Samostojno lahko hodi le na krajših razdaljah, saj mora navadno uporabljati invalidski voziček.

Pred potovanjem v ZDA, kjer se je srečala s predstavniki Guinnessa, so pri turškem letalskem prevozniku Turkish Airlines v notranjosti letala šest vrst sedežev zložili v dno in omogočili postavitev nosil. Na njih je Turkinja lahko prestala 13-urni polet do San Francisca.

"Zaradi zdravstvenega stanja ne morem sedeti dalj časa, zato moram potovati z uporabo nosil. Moj primer bo lahko v prihodnje pomagal pri potovanju tudi drugim, ki morajo zaradi različnih bolezni potovati na nosilih. Do zdaj so bili prevozi takih ljudi rezervirani predvsem za poškodovane ali bolne ljudi za nujne poti," je pred poletom v Istanbulu povedala Gelgijeva.

Rumeysa Gelgi, who features in @GWR for her 2.15m height, boarded @TurkishAirlines flight from Istanbul to San Francisco after the airline turned six plane seats into a stretcher to accommodate the special guest. The 25yr old held a #GWR since 2014 and has since added more #GWR. pic.twitter.com/NitXELRhBJ