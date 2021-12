Največja podjetja v Avstriji? Na vrhu tudi Slovencem znano ime.

Temelje danes uspešnega podjetja sta že leta 1949 postavila Louise Piëch and Ferry Porsche, hči in sin Ferdinanda Porscheja. Prvi posel je bila uvoz in prodaja volkswagen beetla v Avstriji. Družbo Porsche Holding so v Avstriji ustanovili leta 1974.

Temelje danes uspešnega podjetja sta že leta 1949 postavila Louise Piëch and Ferry Porsche, hči in sin Ferdinanda Porscheja. Prvi posel je bila uvoz in prodaja volkswagen beetla v Avstriji. Družbo Porsche Holding so v Avstriji ustanovili leta 1974. Foto: Volkswagen

Na sam vrh največjih podjetij se je v Avstriji v prvem letu epidemije novega koronavirusa prebil holding Porsche, ki skrbi za prodajo koncerna Volkswagen tudi v Sloveniji. Predlani so imeli 21,5 milijarde evrov prometa, letos so prodajo avtomobilov povečali na skoraj 670 tisoč novih avtomobilov.

Vsaj za leto 2020 največje avstrijsko podjetje je neposredno povezano tudi s Slovenijo. Del družbe Porsche Holding iz Salzburga, ki je aktivna v 29 državah, je tudi slovensko podjetje Porsche Slovenija. Ta velja vsaj po dobičku tradicionalno za najuspešnejše na slovenskem avtomobilskem trgu.

Lani se je Porsche Holding z drugega zavihtel na prvo mesto največjih avstrijskih podjetij, je pokazala lestvica 500 največjih podjetij poslovnega časnika Trend. Porsche Holding je imel 21,5 milijarde evrov prometa, s tem pa so prehiteli predlani še vodilni naftni koncern OMV. Ta je imel lani 16,5 milijarde evrov prometa. Prvo trojico je zaokrožilo trgovsko podjetje Rewe International, sledili pa sta še družbi Strabag (gradbeništvo) in še en trgovec Spar Österreich.

Deset največjih avstrijskih podjetij v 2020:

promet 2020 št. zaposlenih 2020 Porsche Holding 21,5 mrd. EUR 32 tisoč OMV AG 16,5 mrd. EUR 21 tisoč Rewe International AG 15,8 mrd. EUR 94 tisoč Strabag SE 15,4 mrd. EUR 74 tisoč Spar Österreich 14,3 mrd. EUR 89 tisoč Voestalpine AG 11,4 mrd. EUR 47 tisoč Signa Retail 7,2 mrd. EUR 40 tisoč Borealis 6,8 mrd. EUR 6 tisoč Andritz 6,6 mrd. EUR“ 28 tisoč Mondi Group 6,6 mrd. EUR 25 tisoč Benteler International 6,3 mrd. EUR 24 tisoč

Salzburški Porsche Holding ima svoja podjetja tudi v naši soseščini. V Sloveniji je delež družbe Porsche Slovenija na avtomobilskem trgu letos oktobra znašal 34 odstotkov, kar je več od večine ostalih podružnic avstrijske družbe. Madžarski Porsche Hungaria je imel konec oktobra na Madžarskem 16-odstotni, slovaški Porsche Slovakia 12,4-odstotni, romunski Porsche Romania 23-odstotni, hrvaški Porsche Croatia 30-odstotni, češki Porsche Ceska Republika 13-odstotni in le bosanski Porsche BH je s skoraj 39-odstotnim tržnim deležem presegal slovenskega.

Porsche Holding letos prodal skoraj milijon novih in rabljenih avtomobilov

Porsche Holding sicer zaposluje okrog 34 tisoč zaposlenih, kar je za polovico več kot OMV, a približno trikrat manj kot Rewe. Letos bodo prodali 669.500 novih avtomobilov, kar je 2,4 odstotka več kot lani. Ob tem so prodali še več kot 215 tisoč rabljenih vozil, kar je bilo dva odstotka manj kot lani. Ker so se cene povišale, dobro pa so prodajali avtomobile z višjimi maržami, bodo poslovni rezultati leta kljub krizi s polprevodniki očitno zelo dobri.

Direktor Porsche Holdinga Hans Peter Schützinger za letošnje leto na avstrijskem avtomobilskem trgu napoveduje najslabši prodajni izkupiček po letu 1984. Skupno bodo trgovci pri naših severnih sosedih prodali okrog 240 tisoč novih avtomobilov. Glavni izzivi za prihodnje leto tudi v Avstriji ostajajo krajšanje dobavnih rokov in soočanje s povečano prodajo rabljenih vozil.