Najpreprosteje? Volkswagen bo omogočil veliko novost.

Enostavnost in učinkovitost polnjenja sodi med najpomembnejše parametre vsakega električnega avtomobila. Enostavnost uporabe lahko pohitri celoten postopek in odpravi marsikatero skrb. Najbolj enostavno polnjenje imajo na svojih hitrih polnilnicah za zdaj avtomobili Tesle. Njihovi avtomobili se prek standardnega priključka CCS povežejo s polnilnico, ta prepozna identiteto avtomobila in voznika ter mu naknadno tudi izda račun za polnjenje. Vozniku ni treba storiti dobesedno ničesar, seveda pa to velja le za Tesline lastne hitre polnilnice.

Tesle tak način aktivacije polnjenja poznajo v lastnem sistemu. Foto: Gregor Pavšič

Podobno in celo še nekoliko razširjeno novost zdaj napoveduje Volkswagen. Proti koncu leta se bodo avtomobili iz družine ID posodobili (za zdaj še ni znano ali na daljavo ali bo potreben obisk servisa) na različico 3.1, ta pa bo prinesla prijetno novost - plug&charge.

To pomeni, da za naročnike Volkswagnove polnilne storitve WeCharge ob priklopu avtomobila na javno polnilnico ali zasebno polnilnico, ki je del sheme WeCharge, ne bo potrebna uporaba aplikacij ali namenskih kartic. Voznik bo le vtaknil polnilni kabel v vtičnico, avtomobil pa se bo sam povezal s polnilnico, se identificiral in pričel s polnjenjem. S tem bo močno olajšana uporaba polnilne infrastrukture v Evropi, saj obsega več kot 300 tisoč polnilnih mest. S to programsko nadgradnjo bo prvič pri Volkswagnu na voljo tudi tehnologija V2L, torej bo lahko avto dovajal elektriko tudi zunanjim uporabnikom.

Video - aktivacija polnjenja

WeCharge je Volkswagnova mreža električnih polnilnic različnih lastnikov oziroma ponudnikov polnjenj. Tudi napovedane cene so enotne, kar prav tako na poti odpravi skrbi glede cene polnjenj in iskanja cenejših ponudnikov. Pri osnovnem paketu brez naročnine znaša ena kilovatna ura (kWh) na hitri polnilnici DC 48 centov, na klasični AC deset centov, na polnilnicah Ionity pa 79 centov. Kdor bi mesečno plačeval do 13 evrov naročnine, bi za eno kWh na hitri polnilnici odštel še 31 centov, na polnilnici AC šest centov, prepolovil pa bi tudi strošek polnjenja na Ionityju.

Nov prikaz podatkov po posodobitvi, ki vključuje tudi prikaz baterije v odstotkih. Foto: Gašper Pirman

Volkswagen ID.5 je prvi električni model znotraj družine ID, ki je že posodobljen na novo programsko različico. V prihodnjih mesecih se bo sistem preko zraka posodobil tudi pri ID.3 in ID.4, tako bosta ta manjša in cenejša modela recimo pridobila dopolnjene voznikove merilnike.

Na njih bo po novem mogoče gledati napolnjenost baterije v odstotkih, avti bodo po vzoru ID.5 dobili tudi bližnjico za hitrejši dostop do nadzorne plošče, kjer so zbrani vsi podatki o polnjenjih, stanju baterije in drugi podatki o samem avtomobilu. Posodobitev prinaša tudi sistem za skrb baterije, ki onemogoči polnjenje baterije preko 80-odstotne napolnjenosti, parkirni sistem s spominsko funkcijo in tudi možnost avtonomne menjave voznega pasu, ko je na avtocesti prižgan pametni tempomat.