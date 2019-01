Najmanjši audi v Slovenijo z velikimi načrti #foto

Pri Audiju leto začenjajo s prihodom najmanjšega modela A1, ki bo s ceno od dvajset tisočakov dalje v Sloveniji našel od 180 do 200 kupcev. Poleg treh motorjev in dveh paketov opreme stavi še na povečano barvno individualnost, serijsko vgrajene digitalne merilnike in športne vozne lastnosti.

A1 je najmanjši Audijev model, ki je pri nas na voljo za ceno od 20 tisoč evrov dalje. Foto: Gašper Pirman Razvoj so začeli na praznem listu

Športen videz podkrepijo žarometi v tehnologiji LED. Foto: Gašper Pirman Audi se je s prvo generacijo A1 podal v neznane vode. Avtomobil, ki je bil dimenzijsko bistveno manjši od preostalih modelov in predstavlja neposredno konkurenco minijevi paleti, je luč sveta ugledal novembra leta 2010. Skoraj osem let pozneje je v Slovenijo zapeljala druga generacija. Od predhodnika je daljši za 5,6 centimetra in je s tem presegel magično mejo štirih metrov (4.029 milimetrov). Še pomembnejši je podatek o 4,3 centimetra daljšem medosju (2.536 milimetrov), ki posledično prinaša za 65 litrov večji prtljažni prostor (335/1.090 litrov). Zaradi povsem nove oblike so kljub športnemu značaju karoserije potniki pridobili dodaten centimeter za glave.

Kot pravijo pri Audiju, so razvoj začeli na praznem listu. S predhodnikom si razen imena ne deli ničesar, skupnega nimata niti enega sestavnega elementa.

Ponosen je na svojega dirkalnega dedka

A1 je oblikovalska ekipa pod vodstvom Lichteja spremenila v športnega malčka z nekaterimi vizualnimi posebnostmi, ki so si jih sposodili pri legendarnem dirkalniku grupe B, audiju sport quattro. Spredaj se bohoti široka maska hladilnika s tremi pokončnimi paličicami med masko in pokrovom motorja. S to oblikovno posebnostjo so se posvetili legendarnemu dirkalniku sport quattro. Ob pomiku nazaj vidimo višje postavljeno bočno linijo z izrazitimi linijami na zadku.

Če se kupec odloči za paket S-Line, je zunanjost poleg žarometov v tehnologiji LED opremljena še z večjimi zaključki izpušne cevi, večjim zadnjim usmerjevalnikom zraka in posebnimi pragovi. Na izbiro je 11 barv zunanjosti, za individualizacijo pa skrbi možnost izbire kontrastne strehe, ogledal, pragov in usmerjevalnika zraka.

Vodja zunanjega oblikovanja Marc Lichte je pri oblikovanju navdih iskal pri legendarnem dirkalniku sport quattro. Foto: Gašper Pirman

Kupci lahko izbirajo med tremi bencinskimi motorji in dvema paketoma opreme. Foto: Gašper Pirman

Od 20 tisoč evrov dalje



Pogled na uradni cenik razkriva, da bo treba za vstopni A1 25 TFSI pripraviti vsaj 20 tisočakov. Nadgradnja na paket opreme S line vse skupaj podraži za dobrega tisočaka. Najbolj priljubljen A1 30 TFSI bo stal 21.500 evrov in najmočnejši 35 TFSI s samodejnim menjalnikom skoraj 26 tisoč evrov.

Voznik je tukaj glavna zvezda

Za nekatere poudarke potniške kabine je kriv mlajši del oblikovalske ekipe, zato se A1 pohvali z nekaterimi malce drugačnimi poudarki. Klimatsko napravo se zato upravlja prek fizičnih stikal, zračnika sta postavljena tik ob volanskem obroču, serijsko so nameščeni digitalni merilniki in vsaj sedempalčni zaslon na dotik, ki je usmerjen v smeri voznika.

Ker je A1 na voljo le kot petvratni model, so pri Audiju seveda morali pomisliti tudi na vsakodnevno uporabnost. S pomočjo opcijskega prilagodljivega vzmetenja nudi več vsakodnevne uporabnosti, prtljažno polico se lahko skrije v dvojno dno prtljažnika in na seznamu dodatne opreme obkljuka skoraj celoten nabor varnostno-asistenčnih pomagal, ki jih najdemo pri višjih razredih.

Zahvaljujoč daljšemu medosju je v notranjosti nekaj več prostora za potnike, hkrati pa je za 65 litrov zrasel prtljažni prostor. Foto: Gašper Pirman

Serijsko so že nameščeni digitalni merilniki in sedempalčni zaslon na dotik. Foto: Gašper Pirman

Dva paketa in trije motorji

Zaradi resnično špartanske prve ravni opreme so se pri uvozniku odločili, da bodo slovenskim kupcem ponudili že razmeroma Foto: Gašper Pirman dobro opremljen paket advanced in njegovo nadgradnjo, športno-elegantni S line. Zaradi močnega upada povpraševanja po dizelsko gnanih avtomobilih je poteza Nemcev povsem razumljiva in so pri A1 na voljo le trije bencinski agregati.

Osnovni 20 TFSI, ki se ga bo dalo naročiti šele od sredine februarja dalje, poganja prisilno polnjeni litrski trivaljnik s 70 kilovati. Najbolj priljubljen pri nas bo 30 TFSI. Prav tako ga poganja litrski trivaljnik, le da ima tukaj 85 kilovatov. Trenutno vrh ponudbe predstavlja 35 TFSI z 1,5-litrskim štirivaljnikom in 110 kilovati.

Ali bo na voljo še najmočnejši 40 TFSI s 147 kilovati, za zdaj še ni znano, saj se uvoznik Porsche Slovenija še pogaja s tovarno glede cene avtomobila. Glede na razplet pogajanj bo znano, ali bodo avtomobil ponudili tudi pri nas.